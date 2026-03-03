Alisson Becker (4/10):

No tuvo que realizar ninguna parada antes de ser superado por el inteligente remate de Gomes, tras salir quizás demasiado lento de su portería. Sin embargo, fue claramente culpable del terrible despeje que dio lugar al gol de la victoria del Wolverhampton.

Jeremie Frimpong (5/10):

El holandés, ya recuperado, entró en el once en sustitución de Gómez tras su prometedora actuación ante el West Ham el fin de semana, pero falló estrepitosamente un remate a puerta tras un pase de Ekitike y, aunque se incorporó mucho al ataque en la segunda parte, le faltó precisión en el último pase.

Ibrahima Konate (5/10):

No tuvo ningún problema hasta el gol del Wolves, en el que fue culpable de dejar demasiado espacio a Rodrigo Gomes.

Virgil van Dijk (4/10):

Al igual que su compañero en el centro de la defensa, el holandés estaba pasando desapercibido en el partido cuando Arokodare lo empujó con demasiada facilidad, lo que permitió al nigeriano habilitar a Gomes para que marcara con un magnífico pase en profundidad. También falló una gran oportunidad de cabeza en los últimos minutos para poner a su equipo por delante, algo que él mismo no podía creer.

Milos Kerkez (5/10):

Siempre buscó avanzar cuando pudo, pero parecía un poco cansado al llegar la hora, por lo que no fue una sorpresa verlo salir del campo.