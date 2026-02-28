El Liverpool se adelantó en el marcador a los cinco minutos gracias a Ekitike, que remató un buen pase de Ryan Gravenberch, aunque el portero del West Ham, Mads Hermansen, se lamentará por haber dejado pasar el balón por debajo de él.

Los Reds marcaron el segundo a los 24 minutos, cuando Virgil van Dijk se elevó por encima de todos en el área para rematar de cabeza un córner de Dominik Szoboszlai.

Sin embargo, el equipo de Arne Slot siguió siendo vulnerable a la velocidad del West Ham en los contraataques, y algunas imprecisiones defensivas estuvieron a punto de dar al Irons la oportunidad de remontar el partido, sobre todo cuando Alisson Becker estuvo a punto de pasar el balón directamente a Jarrod Bowen en su propia área.

Posteriormente, se respiró un suspiro de alivio cuando Alexis Mac Allister remató brillantemente tras un pase de Ekitike, enviando el balón al fondo de la red tras un desvío de Aaron Wan-Bissaka.

Sin embargo, casi inmediatamente después de la reanudación, Tomas Soucek recortó distancias al colarse entre la defensa del Liverpool y rematar a bocajarro. Se revisó el VAR, pero el gol fue concedido.

La esperanza parecía haberse esfumado cuando Cody Gakpo se coló en el área y remató con la ayuda de un desvío, pero los Hammers no se rindieron y Taty Castellanos recortó distancias cinco minutos más tarde.

Pero el partido terminó definitivamente en el minuto 82: Jeremie Frimpong, que había entrado como suplente, centró y Axel Disasi desvió el balón hacia su propia portería.

