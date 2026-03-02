Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Inter Miami contra el Orlando City: Lionel Messi y Telasco Segovia impulsan una remontada con cuatro goles en la segunda mitad

Con la espalda contra la pared, los actuales campeones de la MLS Cup respondieron a lo grande.

La noche del domingo en Orlando fue puro Jekyll y Hyde por parte del Inter Miami. La primera parte fue plana y frágil, recordando a su derrota por 3-0 en el inicio de temporada ante el Los Angeles FC. La segunda fue electrizante, con una remontada liderada por Lionel Messi que convirtió un 2-0 en contra en un 4-2 a favor.

Messi empató a 2-2 con un disparo desde lejos tras encontrar un hueco. Segovia asistió en ambos goles antes de marcar él mismo el gol de la ventaja en el minuto 85. Momentos después, el centrocampista del Orlando City Colin Guske fue expulsado y Messi anotó el tiro libre resultante, acabando efectivamente con un Orlando City que no sabía qué le había golpeado.

No fue una actuación perfecta del Inter Miami. La defensa sigue siendo motivo de preocupación, sobre todo tras una primera parte inestable. Dayne St. Clair y Germán Berterame, los dos grandes fichajes de la pretemporada, han tenido dificultades. A pesar de todo su poderío estelar, el Miami parece tener fallos. 

Pero, al igual que la temporada pasada, esos bajones no importan realmente porque los momentos álgidos son muy altos. Puede que no haya sido el partido perfecto del Inter Miami, pero fue la demostración perfecta de lo que el Inter Miami es capaz de hacer, ya que pasó de ser un equipo mediocre a uno imparable en un abrir y cerrar de ojos para sumar tres puntos muy necesarios.

GOAL puntúa a los jugadores del Inter Miami desde el estadio Inter&Co...x

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Dayne St. Clair (4/10):

    Atrapó el primer gol de Orlando y probablemente debería haberlo evitado. Quizás también podría haberlo hecho mejor en el segundo. No fue el comienzo que él hubiera deseado con su nuevo club, aunque mejoró a medida que avanzaba el partido.

    Noah Allen (4/10):

    Le costó mucho entrar en el partido durante la primera parte. Fue sustituido al comienzo de la segunda parte, cuando el Inter Miami cambió de táctica.

    Micael (5/10):

    No estuvo sincronizado con el resto de la defensa, especialmente con Allen, durante toda la primera parte. Mejoró tras el cambio de formación.

    Maxi Falcon (5/10):

    Podría haber reaccionado un poco más rápido ante el segundo gol del Orlando. No estuvo lo suficientemente sólido en defensa durante los primeros 45 minutos, pero, al igual que Micael, mejoró mucho en la segunda parte.

    Facundo Mura (6/10):

    Hubo momentos en los que se colocó en buenas posiciones de ataque, pero nunca llegó a crear peligro.

    • Anuncios
  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Centro del campo

    Rodrigo de Paul (5/10):

    Mal pase y mala defensa en el primer gol. Se mostró frustrado en varias ocasiones, lo que llevó a Messi a decirle que se calmara un poco.

    Yannick Bright (6/10):

    Tuvo un momento de pánico en el que calculó mal un balón aéreo, pero por lo demás estuvo bastante bien.

    Telasco Segovia (9/10):

    Asistió en los dos primeros goles de Miami y, aunque los goleadores hicieron la mayor parte del trabajo, sin duda contribuyó a la victoria. No falló en su remate, enviando el balón al fondo de la red para sentenciar el partido.

    Tadeo Allende (7/10):

    Cada vez que Messi le encontraba, era capaz de crear peligro. Hizo un trabajo vital en el lado derecho, a pesar de quedar eclipsado por los goleadores.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (9/10):

    Cuando Miami necesita un momento mágico, ¿quién más puede proporcionarlo? Solo necesitó medio metro de espacio para marcar su primer gol y luego anotó su segundo con un tiro libre. A pesar de lo magníficos que fueron los remates, a nadie le sorprendió que fuera él quien los realizara.

    Germán Berterame (5/10):

    Totalmente ausente en casi todo lo que hacía Miami. Está claro que aún necesita tiempo para adaptarse a su nuevo entorno, ya que volvió a estar desconectado del ataque.

  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Sustitutos y entrenador

    Mateo Silvetti (7/10):

    Hablando de un impacto inmediato. Marcó solo tres minutos después de salir al campo y volvió a meter a Miami en el partido. No se puede negar lo mucho que mejoraron tras la entrada de Silvetti.

    Gonzalo Luján (N/A):

    Salió al campo en el tiempo de descuento para llevar el partido a buen puerto.

    Javier Mascherano (7/10):

    Lo hizo todo mal en la primera parte, pero lo hizo todo bien en la segunda. Hay que reconocerle el mérito de haber hecho los ajustes necesarios para que su equipo se metiera en el partido.

Major League Soccer
New York City FC crest
New York City FC
NYC
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Major League Soccer
DC United crest
DC United
DCU
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0