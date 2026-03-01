Goal.com
Arsenal Chelsea ratings GFXGOAL
Calificaciones de los jugadores del Arsenal contra el Chelsea: ¡El Set-Piece FC no se deja intimidar! William Saliba y Jurrien Timber demuestran ser letales en las jugadas a balón parado, mientras que las heroicidades de David Raya ayudan a los Gunners a mantener el rumbo hacia el título

¡No hay quien pare al Set-piece FC! El Arsenal tuvo un mal rendimiento en el crucial partido de la Premier League del domingo contra el Chelsea en el Emirates, pero aun así logró una importante victoria por 2-1 sobre los Blues, que jugaron con 10 hombres, lo que les permite situarse cinco puntos por delante del Manchester City en lo más alto de la Premier League.

Casi inevitablemente, los dos goles de los Gunners llegaron a raíz de dos saques de esquina. William Saliba marcó el primero, tras rematar de cabeza un centro de su compañero en la zaga, Gabriel Magalhaes, desde el área pequeña del Chelsea. 

Curiosamente, los Gunners también marcaron el gol del Chelsea a partir de un córner, ya que Piero Hincapie se colocó debajo de un centro de Reece James y desvió involuntariamente el balón más allá de Robert Sánchez.

Sin embargo, el Arsenal no se dio por vencido y Jurrien Timber remató de cabeza un centro de Declan Rice en el minuto 66. El gol de la victoria llegó muy contra la corriente del juego, pero cualquier posibilidad que tuviera el Chelsea de darle la vuelta al partido se esfumó cuando Pedro Neto cometió la estupidez de ser expulsado por recibir dos tarjetas amarillas evitables. 

GOAL puntúa a todos los jugadores del Arsenal en el Emirates, ya que los especialistas en jugadas a balón parado de Mikel Arteta dieron otro pequeño pero significativo paso hacia el título...

    Portero y defensa

    David Raya (8/10):

    Realizó una gran parada tras un córner desviado del Chelsea en su palo corto y también demostró sus rápidos reflejos al detener un disparo de Joao Pedro. El mejor jugador del Arsenal en el partido, lo que lo dice todo.

    Jurrien Timber (7/10):

    Supuso una verdadera amenaza en ataque durante la primera parte y, aunque en la segunda tuvo que trabajar mucho más en defensa, volvió a aparecer para devolver la ventaja al Arsenal al marcar de cabeza el segundo gol.

    William Saliba (7/10):

    Rompió el empate con un cabezazo a bocajarro que golpeó a un jugador del Chelsea en su trayectoria, pero tuvo suerte de salir airoso tras regalar la posesión a Palmer justo después de la hora de juego y tuvo un par de momentos de nerviosismo más frente a Joao Pedro.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Asistió a Saliba en el primer gol con un tremendo salto en el segundo palo y más tarde intentó un audaz globo. No descuidó sus tareas defensivas, ganando muchos duelos, aunque fue amonestado por derribar a Joao Pedro.

    Piero Hincapie (5/10):

    Falló al despejar un córner de James y regaló el empate al Chelsea, pero fue su rendimiento general lo que debería preocupar a Arteta, ya que el ecuatoriano no estuvo bien ni en defensa ni en ataque.

    Centro del campo

    Martin Zubimendi (5/10):

    Una actuación muy poco habitual del español, cuyos pases no fueron tan precisos como de costumbre, lo que provocó que el Arsenal tuviera dificultades para controlar el partido. 

    Declan Rice (5/10):

    Una vez más, demostró ser una auténtica amenaza con sus jugadas a balón parado, pero, aunque el internacional inglés proporcionó una buena cobertura en algunos momentos, estuvo muy por debajo de su nivel y tuvo mucha suerte de salir impune de una mano dentro del área justo antes del empate del Chelsea. Fue sustituido acertadamente mucho antes del pitido final.

    Eberechi Eze (5/10):

    Eze fue titular por segunda vez consecutiva en la Premier League tras su última hazaña en el derbi del norte de Londres, pero el centrocampista ofensivo pasó totalmente desapercibido durante una hora antes de estar a punto de marcar en los últimos compases, después de que el Chelsea se quedara con 10 hombres.

    Ataque

    Bukayo Saka (5/10):

    Bastante activo en la primera parte, creó tres ocasiones, pero desapareció tras el descanso y el partido pasó a su lado.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    No entró en el partido, como lo demuestra el hecho de que solo disparó una vez en 76 minutos de «acción». Incluso cuando tenía espacio para maniobrar, se topaba repetidamente con muros infranqueables, y en un momento dado incluso se tiró al suelo desesperadamente después de que Sarr le quitara el balón limpiamente. 

    Leandro Trossard (3/10):

    Trabajó duro para recuperar el balón, pero lo perdió repetidamente y no aportó absolutamente nada en ataque. No es de extrañar que fuera sustituido a los 10 minutos de la segunda parte.

    Sustitutos y entrenador

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Tomó el relevo de Trossard en la banda izquierda y fue su carrera la que provocó la absurda segunda tarjeta amarilla de Neto.

    Kai Havertz (sin puntuación):

    Sustituyó a Gyokeres en la delantera, pero no tuvo ningún impacto.

    Christian Norgaard (N/A):

    Sustituyó a un agotado Rice, pero no ayudó al Arsenal a controlar el partido.

    Mikel Arteta (5/10):

    Eligió su alineación más fuerte, pero el Arsenal jugó mal y tuvo mucha suerte de que el Chelsea se quedara con 10 jugadores cuando iba ganando. Arteta merece crédito por convertir al Arsenal en especialistas en jugadas a balón parado, pero realmente no hubo mucho más que eso, y sus sustituciones no influyeron en absoluto en el partido de forma positiva.

