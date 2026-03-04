Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Mohamed Salah Kylian MbappeGetty
Gill Clark

Traducido por

Calificaciones de los jugadores de EA Sports FC 26: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no aparecen por ningún lado, mientras que Mohamed Salah y Kylian Mbappé lideran la clasificación como las mejores estrellas masculinas

Se han revelado los mejores jugadores de EA Sports FC 26 y se han producido algunos cambios en los primeros puestos de la clasificación.

  • Se revelan las puntuaciones de EA Sports FC 26
  • Mbappé y Salah lideran la clasificación
  • Lamine Yamal entra en el top 10 por primera vez
¡Sigue a GOAL en WhatsApp! 🟢📱

Acércate al juego con la aplicación EA SPORTS

La aplicaciónEA SPORTS es la mejor compañera móvil, ya que acorta la distancia entre el fútbol real y tus juegos favoritos. Descárgala ahora para acceder a un feed personalizado con resultados en directo, análisis de expertos y recompensas exclusivas.

¿Por qué descargar la aplicación?

  • Cobertura en tiempo real: obtén resultados y estadísticas en directo a la velocidad del rayo de las ligas más importantes del mundo.
  • Información privilegiada: accede a periodismo especializado y análisis tácticos a través de la integración con The Athletic.
  • Juego interactivo: pon a prueba tus conocimientos con trivialidades diarias, encuestas para aficionados y predicciones de partidos.
  • Recompensas exclusivas: desbloquea contenido único dentro del juego y recompensas de EA SPORTS simplemente por mantenerte activo.
  • Imágenes de partidos en 3D: ve la acción desde todos los ángulos con la avanzada tecnología «Virtual Play-by-Play».

Acércate al juego con laaplicación EA SPORTS. Descárgala ahora.

  • EA Sports FC 26 ratings top men's playersEA Sports

    SALAH Y MBAPPE LIDERAN EL FC 26

    No hay rastro de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los puestos más altos de la clasificación, ya que las dos superestrellas ni siquiera figuran entre los 26 primeros en la última edición de EA Sports FC. Mbappé y Salah encabezan la lista con una puntuación global de 91, justo por delante de Ousmane Dembélé, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham y Erling Haaland, con 90. Por otra parte, el nuevo portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, y la estrella del Liverpool, Alisson, son los mejores guardametas, con una puntuación de 89 cada uno.

    • Anuncios

  • EA SPORTS FC 26 MEJORES CALIFICACIONES

    RangoJugadorPosición Clasificación
    1Mohamed SalahRM91
    2Kylian MbappéST91
    3Ousmane Dembélé ST90
    4RodriCDM90
    5Virgil van DijkCB90
    6Jude BellinghamCAM90
    7Erling HaalandST90
    8Raphinha LM89
    9Lamine YamalRM89
    10Achraf Hakimi RB89
    11VitinhaCM89
    12Gianluigi DonnarummaGK89
    13Pedri CM89
    14Joshua KimmichCDM89
    15Alisson BeckerGK89
    16Harry KaneST89
    17Federico ValverdeMF89
    18Vinicius JrExtremo izquierdo89
    19Florian Wirtz CAM89
    20Thibaut CourtoisGK89
    21Robert LewandowskiST88
    22Lautaro MartínezST88
    23Alexander IsakST88
    24Jamal MusialaCAM88
    25Gabriel MagalhaesCB88
    26Bukayo SakaRW88

  • YAMAL ENTRA EN EL TOP 10

    Uno de los que más ha subido es la joven promesa del Barcelona Lamine Yamal, que ha entrado en el top 10 por primera vez. El talentoso adolescente ha visto mejorar su puntuación en ocho puntos con respecto al título del año pasado, lo que significa que ahora es la novena superestrella mejor valorada del juego. Otros jugadores que han recibido mejoras sustanciales son el compañero de Yamal en el Barcelona, Raphinha (+5), que también entra en el top 10, y el defensa del PSG Achraf Hakimi (+5).

  • EA Sports FC 26 ratings top men's players 2EA Sports

    FECHA DE LANZAMIENTO DE EA SPORTS FC 26

    La base de datos completa de valoraciones de EA SPORTS FC 26 contiene más de 20 000 jugadores de más de 760 clubes y más de 35 ligas jugables. La lista completa se dará a conocer el viernes 13 de septiembre, mientras que el juego se lanzará en todo el mundo el 26 de septiembre de 2025.

    ENLACES DE INTERÉS

Copa
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Primera División
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0