¿Bukayo Saka ganará el Balón de Oro? La estrella del Arsenal podría disputar a Harry Kane y Declan Rice el máximo galardón

Sin ningún jugador del país que haya ganado el prestigioso galardón desde el histórico triunfo de Owen en 2001, hay muchas esperanzas de que la sequía de 25 años pueda finalmente llegar a su fin. Aunque Kane y Rice han dominado ampliamente las primeras discusiones, ha surgido un nuevo aspirante de élite desde el Emirates Stadium.

El extremo del Arsenal Saka cuenta ahora con el respaldo de sus compañeros de selección para competir por el máximo galardón individual del fútbol. El exdelantero del Chelsea y seleccionador de Inglaterra Hasselbaink cree firmemente que el jugador de 24 años está rindiendo a un nivel que lo sitúa en competencia directa con los mejores del mundo. Hasselbaink insiste en que la consistencia y la enorme importancia de Saka no pueden ignorarse de cara a la ceremonia de octubre.