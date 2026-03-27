AFP
Traducido por
Ben White, abucheado por la afición inglesa en su debut con la selección de Inglaterra desde 2022
Un regreso lleno de altibajos a Wembley
En una escena que dividió a la afición de Wembley, White fue abucheado ruidosamente por los seguidores de Inglaterra en su primera aparición con los Tres Leones desde que comenzara su autoexilio en 2022.
El defensa de 28 años fue dado entrada por el entrenador Thomas Tuchel en el minuto 69 para sustituir a Fikayo Tomori durante el partido amistoso contra Uruguay.
La hostil acogida sirvió como un claro recordatorio del resentimiento que aún persiste entre algunos aficionados por la decisión de White de abandonar la selección durante el Mundial de 2022 en Catar.
Sin embargo, White solo tardó 12 minutos en acallar a los detractores, al marcar desde cerca tras un saque de esquina de Cole Palmer que Dominic Calvert-Lewin desvió de cabeza para dar la ventaja a Inglaterra.
- Getty Images Sport
Los orígenes de un exilio prolongado
Según se informa, la polémica salida de White de la concentración de la selección nacional hace cuatro años se debió a un enfrentamiento con el antiguo asistente de Gareth Southgate, Steve Holland. Al parecer, el incidente se produjo después de que Holland cuestionara el interés de White por el deporte delante de sus compañeros de equipo, comparando su preparación con la del defensa del Manchester City Kyle Walker.
Se dice que el jugador del Arsenal, que ya había admitido que de niño no era aficionado al fútbol y que no ve partidos en su tiempo libre, se sintió profundamente molesto por el carácter público del intercambio.
Tras el incidente, es bien sabido que fijó la fecha de su boda con Milly Adams en 2023 durante un parón internacional, lo que ponía de manifiesto su falta de intención de volver bajo el anterior régimen técnico.
En defensa de la «valiente» decisión de retirarse
Mientras los aficionados en Wembley expresaban su frustración, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se ha mostrado un firme defensor de las decisiones del jugador. Arteta calificó anteriormente la decisión de White de retirarse de la selección como un acto de valentía, más que como una falta de compromiso con su país.
El técnico de los Gunners declaró: «Desde luego, no se trataba de eso. Se trataba justo de lo contrario: afrontar la situación y decir: “Ahora mismo no puedo con esto, y no soy la persona más adecuada para representar al país tal y como me siento en este momento”. Para mí, fue todo lo contrario. Creo que no mucha gente lo haría».
- Getty Images Sport
El camino a seguir con Tuchel
El nombramiento de Tuchel abrió la puerta a una reconciliación que muchos creían imposible. White fue convocado para la actual selección como sustituto de última hora de Jarell Quansah, lesionado, poniendo fin a un periodo en el que había rechazado varias convocatorias de Southgate. Según algunas informaciones, fueron necesarios meses de conversaciones entre Tuchel y el defensa para facilitar su regreso.
A pesar de la reacción inicial de las gradas, el cuerpo técnico de Inglaterra se sentirá animado por el impacto de White en el partido. Su gol ayudó a romper el empate en lo que había sido una actuación frustrante de los Tres Leones, aunque el penalti que concedió en los últimos minutos resultó costoso.