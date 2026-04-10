Bellingham está a punto de explotar ante su víctima favorita

Esta tarde el Santiago Bernabéu recibe el esperado duelo entre el Real Madrid y el Girona, correspondiente a la 31.ª jornada de La Liga 2025-2026.

El Madrid, segundo con 69 puntos (22 victorias, 3 empates y 5 derrotas), busca recortar distancias con el líder.

Tras perder sorpresivamente con el Mallorca, los blancos necesitan ganar para recortar los 7 puntos que les saca el Barcelona.

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