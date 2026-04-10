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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Bellingham está a punto de explotar ante su víctima favorita

FEATURES
J. Bellingham
Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
Primera División
Inglaterra
España

Un regreso que preocupa a todos... y tranquiliza a Madrid

Esta tarde el Santiago Bernabéu recibe el esperado duelo entre el Real Madrid y el Girona, correspondiente a la 31.ª jornada de La Liga 2025-2026.

El Madrid, segundo con 69 puntos (22 victorias, 3 empates y 5 derrotas), busca recortar distancias con el líder.

Tras perder sorpresivamente con el Mallorca, los blancos necesitan ganar para recortar los 7 puntos que les saca el Barcelona.

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    Vuelta al once inicial

    Según el diario español «AS», Jude Bellingham volverá al once titular tras 67 días de ausencia, gracias a su gran partido contra el Bayern de Múnich. El Girona es uno de sus rivales favoritos: le ha marcado cuatro goles en cuatro encuentros.

    El técnico Álvaro Arbeloa se mostró optimista y afirmó que su regreso reforzará al equipo esta noche y en los próximos encuentros; además, indicó que su actuación ante el Bayern fue la última prueba antes de recuperar su sitio en el once.

    Su último partido mostró su nivel físico y técnico: frente al gigante bávaro exhibió agilidad e inteligencia, imponiéndose en el juego aéreo y alcanzando una precisión de pase del 94 %, dato que el cuerpo técnico valoró como clave para confirmar su plena forma.

    Antes, había sumado 16 minutos ante el Atlético y 31 contra el Mallorca, hasta brillar frente al Bayern y recuperar la confianza en su nivel.

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    Girona... el rival favorito de Bellingham

    El Girona supone un rival especial para la estrella inglesa, ya que cuenta con un historial goleador impecable contra este equipo: ha marcado 4 goles en 4 partidos, el mismo número de goles que ha marcado contra el Barcelona y el Sevilla, pero con mayor eficacia, dado el menor número de partidos disputados.

    Este historial refuerza la confianza del cuerpo técnico en que Bellingham recupere su mejor nivel, justo cuando más se le necesita en la recta final de la temporada.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un dilema técnico en el centro del campo

    El regreso de Bellingham supone un desafío táctico para Arbeloa. Durante su ausencia, Arda Güler, Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni rindieron bien en el centro del campo.

    El reto es hallar el equilibrio ideal en el centro del campo. El técnico lo llama un «problema feliz» y asegura que Bellingham seguirá siendo clave.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    El camino hacia la recuperación y el regreso

    Bellingham ha tenido una temporada irregular por las lesiones. Todo empezó con una operación de hombro tras el Mundial de Clubes, lo que mermó su preparación. Aun así, entre octubre y diciembre mostró su mejor nivel con 5 goles y 4 asistencias. Luego sufrió una lesión en el isquiotibial contra el Rayo Vallecano que lo marginó 9 partidos.

    En total se perdió 13 partidos, lo que mermó su continuidad, hasta que un proceso de recuperación gradual le permitió brillar de nuevo ante el Bayern de Múnich. Ahora está listo para recuperar su sitio en el once y guiar al equipo en la recta final de la temporada.

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