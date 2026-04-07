Bato habla de su relación con Ancelotti: le puso mi nombre a su perro

El exjugador del Milan Alexandre Pato ha desvelado algunos detalles de su época dorada con los rossoneri, en la que brilló bajo la dirección del veterano entrenador Carlo Ancelotti.

Pato habló en profundidad sobre su etapa en el Milan y su vida tras la retirada en una entrevista exclusiva con la cadena CBS Sports Golazo.

Pato se incorporó al Milan cuando era adolescente, en 2007, ganó el premio al Joven de Oro en 2009 y se proclamó campeón de la Serie A en la temporada 2010-11.