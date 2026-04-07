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Bato habla de su relación con Ancelotti: le puso mi nombre a su perro

A. Pato
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El exjugador del Rossoneri rememora sus mejores recuerdos

El exjugador del Milan Alexandre Pato ha desvelado algunos detalles de su época dorada con los rossoneri, en la que brilló bajo la dirección del veterano entrenador Carlo Ancelotti.

Pato habló en profundidad sobre su etapa en el Milan y su vida tras la retirada en una entrevista exclusiva con la cadena CBS Sports Golazo.

Pato se incorporó al Milan cuando era adolescente, en 2007, ganó el premio al Joven de Oro en 2009 y se proclamó campeón de la Serie A en la temporada 2010-11.

  • La lista de leyendas... Un estado de asombro

    Unirse a un club tan prestigioso a una edad tan temprana no siempre fue un cambio fácil, como explicó Pato: «Cuando llegué a Milán, entré solo en el vestuario».

    Y añadió: «Vi las fotos y los nombres que había por todo el vestuario y me quedé alucinado: Kaká, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Maldini, Ronaldo también... Me quedé boquiabierto... Fue algo increíble».

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  • Llamó a su perro con mi nombre

    En cuanto a su relación con el entrenador Ancelotti, Pato afirmó que fue el veterano italiano quien más le ayudó a adaptarse a Milán.

    Afirmó que siguen en contacto y que mantienen una relación muy estrecha, y lo ilustró diciendo: «Ancelotti llamó a su perro Bato, así de cercanos éramos».

    Y continuó: «Siento que Ancelotti es más que un simple entrenador, es un amigo y un padre. Cuando estaba en Milán, tenía 17 años. Así que cuando llegué allí, vino a la puerta de Milanello, me cogió de la mano y me dijo: “Bueno, entra, quiero presentarte a los demás jugadores”».

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    Y continuó: «Habló con todos los jugadores y les dijo: "Chicos, este es Bato". Ellos le dijeron: "Hola, Bato, buena suerte, estamos aquí para apoyarte"».

    Y declaró: «Por eso creo que Ancelotti es más que un simple entrenador, es un caballero».

    Bato no tiene ninguna duda sobre el valor de Ancelotti entre los mejores entrenadores de fútbol, y al respecto dijo: «Para mí, es el mejor entrenador de todos los tiempos».