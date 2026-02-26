Aurelien Tchouameni celebra la victoria del Real Madrid sobre el Benfica como «una victoria para todos los que se oponen al racismo»

El internacional brasileño, que ha sido objeto de frecuentes insultos en las últimas temporadas, demostró una notable compostura para ayudar al equipo de Álvaro Arbeloa a pasar a la fase eliminatoria. Después de que Tchouameni empatara el partido tras el temprano gol del Benfica, Vinícius dio un paso al frente en el minuto 80 para sentenciar la eliminatoria. Su celebración, un baile familiar cerca del banderín de córner, fue una copia exacta de la de la ida, lo que supuso una respuesta desafiante a sus detractores. Las redes sociales se inundaron rápidamente con una publicación del delantero en la que simplemente decía «el baile continúa», una frase que se ha convertido en un grito de guerra para el jugador y sus seguidores en todo el mundo.

El internacional inglés Trent Alexander-Arnold elogió la fortaleza mental de su compañero, señalando que el ruido externo no había afectado a la preparación del extremo. El exjugador del Liverpool reveló que Vinícius se había mantenido «muy tranquilo» y «muy relajado» durante toda la tensa semana. «No necesitaba marcar para enviar un mensaje o demostrar su mentalidad», explicó Alexander-Arnold. «No tiene que demostrar nada a nadie porque ha demostrado una y otra vez lo bueno que es. Da un paso al frente cuando más lo necesitamos. Conoce su calidad y lo que aporta al equipo».