Minuto 55 del Atlético de Madrid-Getafe, jornada 28 de La Liga: los Colchoneros ganan 1-0 gracias al gol marcado al inicio del partido por el exjugador del Udinese Nahuel Molina. De repente, Abdel Abqar, defensa del equipo visitante, es derribado por el delantero noruego Alexander Sorloth, aparentemente sin motivo alguno, cuando el balón estaba lejos. El VAR investiga la jugada y descubre algo realmente insólito.
AFP
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Atlético de Madrid-Getafe, increíble: Abqar da un pellizco a Sorloth en las partes bajas y es expulsado tras consultar el VAR
TOQUE PROHIBIDO
Los vídeos revelan que Abqar le dio un buen pellizco al rival que se le adelantaba justo donde no da el sol, lo que provocó una reacción desmesurada por parte del exjugador del Villarreal noruego. ¿Cuál fue la decisión del árbitro tras ver las imágenes? Tarjeta roja para el defensa y amarilla para el delantero.
EL ATLÉTICO VA
El partido terminó sin más goles, con una ajustada victoria del Atlético en el derbi madrileño. Los hombres de Simeone mantuvieron así el tercer puesto por delante del Villarreal, a solo dos puntos tras 28 jornadas. El Getafe, por su parte, se mantuvo en la mitad de la tabla, en novena posición, junto a los dos equipos vascos, el Athletic Club y la Real Sociedad.
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