Arne Slot lo tiene claro: el Liverpool debe fichar a esta gran estrella

Cole afirma que el Liverpool debe fichar a un delantero experimentado y de perfil específico, capaz de asumir la carga de trabajo sin bloquear el regreso de su estrella lesionada. Sugiere un contrato corto para un ariete consolidado.

En una entrevista con Paddy Power, afirmó: «Si Arne Slot se mantiene en el cargo, debe fichar otro delantero. Hace falta un suplente que asuma la responsabilidad, sobre todo si el Liverpool se clasifica para la Liga de Campeones. No será fácil encontrarlo».

«Quizá haga falta un delantero con experiencia, o tal vez alguien del otro extremo del espectro, pues no se puede fichar a alguien que juegue al más alto nivel para competir con Isak y, en última instancia, con Ekitike».