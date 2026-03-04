Getty Images Sport
Arne Slot, frustrado, admite que el Liverpool está «perdiendo demasiados partidos» tras la derrota ante el Wolverhampton, mientras que Virgil van Dijk lamenta el «descuidado» rendimiento del equipo
El indeseado récord del Liverpool en la Premier League
La forma en que se produjo la derrota puso de manifiesto la creciente fragilidad mental del equipo, ya que los Reds volvieron a derrumbarse en los últimos momentos del partido. Estadísticamente, esto se ha convertido en un problema histórico: el Liverpool ha perdido cinco partidos de la Premier League esta temporada por goles en el minuto 90, el mayor número de cualquier equipo en una sola campaña en la historia de la competición. Slot expresó su frustración por los frecuentes colapsos al final de los partidos.
«Apenas concedimos ocasiones, no creamos muchas, pero más que ellos, y el resultado vuelve a ser una derrota por 2-1», declaró Slot en sus comentarios posteriores al partido a TNT Sports. «Estamos perdiendo demasiados partidos de fútbol y sumando pocos puntos. ¿Volvimos a encajar en el tiempo añadido? Las tres derrotas que hemos sufrido en los últimos 22 partidos han sido todas en el tiempo añadido».
Slot critica la falta de urgencia y los fallos defensivos
Si bien la primera mitad fue bastante estéril, el partido cobró vida tras el descanso, aunque Slot no estaba nada contento con la falta de calidad mostrada por sus estrellas. A pesar de controlar el 65,8 % de la posesión, el Liverpool fue incapaz de convertir su dominio en una victoria, lo que llevó a su entrenador a lamentar tanto la lentitud y previsibilidad de su juego de construcción como su incapacidad para defender situaciones sencillas.
«Mal resultado, primera parte muy lejos de ser buena, mejor segunda parte. En la segunda parte hubo un poco más de urgencia, nos acercamos más al gol, pero luego encajamos en la primera ocasión que tuvieron cerca de nuestra área», dijo Slot. «Respondimos inmediatamente, primero con un disparo al poste, luego con Mo, y después estuvimos dos veces cerca de marcar el gol de la victoria. Al final, encajamos un gol tras un rebote, que ni siquiera fue una ocasión».
Van Dijk asume la responsabilidad de la pesadilla de Molineux.
El capitán Virgil van Dijk no rehuyó las críticas y ofreció una valoración sincera del fracaso colectivo del equipo. El defensa holandés se vio superado en la jugada del primer gol del Wolverhampton y desperdició una importante oportunidad de adelantar al Liverpool antes de que los locales marcaran el gol de la victoria. Su sinceridad reflejó el estado de ánimo de un vestuario que empieza a sentir el peso de una decepcionante campaña nacional.
«Creo que es culpa nuestra. Fuimos lentos, predecibles, descuidados en la posesión y tomamos decisiones equivocadas», admitió Van Dijk. «No concedimos ocasiones, pero si juegas así, un resultado como este es el resultado lógico, y eso es un hecho. Ha sido decepcionante».
Oportunidad inmediata de redención en la FA Cup
Con el Chelsea amenazando con superarles en la clasificación, el Liverpool tiene poco tiempo para lamerse las heridas. El calendario presenta un intrigante giro del destino, ya que el equipo de Slot tiene previsto regresar a Molineux este viernes para disputar un partido de la quinta ronda de la FA Cup. Es una oportunidad para superar la derrota en la liga y demostrar que el equipo sigue teniendo el carácter necesario para salvar la temporada.
«Sí, lo cual es bueno y agradable, porque tenemos algo que demostrar el viernes», concluyó Slot, pensando en el partido de copa. Sin embargo, con el club en quinta posición y los aficionados cada vez más insatisfechos por la falta de «brillo y emoción» que suele asociarse a Anfield, el entrenador entiende que solo una racha de victorias acallará las crecientes especulaciones sobre su futuro.
