Arne Slot, frustrado, admite que el Liverpool está «perdiendo demasiados partidos» tras la derrota ante el Wolverhampton, mientras que Virgil van Dijk lamenta el «descuidado» rendimiento del equipo

La forma en que se produjo la derrota puso de manifiesto la creciente fragilidad mental del equipo, ya que los Reds volvieron a derrumbarse en los últimos momentos del partido. Estadísticamente, esto se ha convertido en un problema histórico: el Liverpool ha perdido cinco partidos de la Premier League esta temporada por goles en el minuto 90, el mayor número de cualquier equipo en una sola campaña en la historia de la competición. Slot expresó su frustración por los frecuentes colapsos al final de los partidos.

«Apenas concedimos ocasiones, no creamos muchas, pero más que ellos, y el resultado vuelve a ser una derrota por 2-1», declaró Slot en sus comentarios posteriores al partido a TNT Sports. «Estamos perdiendo demasiados partidos de fútbol y sumando pocos puntos. ¿Volvimos a encajar en el tiempo añadido? Las tres derrotas que hemos sufrido en los últimos 22 partidos han sido todas en el tiempo añadido».