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Arbeloa, desafiante: «Si hay un equipo capaz de ganar en Múnich, ese es el Real Madrid»

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Álvaro Arbeloa
España
Alemania

El entrenador del Real Madrid confía en las capacidades de sus jugadores: «Quien no nos crea, que se quede en Madrid»

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, considera que a su equipo le faltó un poco de suerte para evitar la derrota ante el Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y ya centra sus esfuerzos en el partido de vuelta de la próxima semana.

El Bayern de Múnich se impuso en el estadio del Real Madrid, el «Santiago Bernabéu», por 2-1, este martes por la noche, dando un paso importante hacia la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones.

Luis Díaz y Harry Kane marcaron los dos goles del Bayern de Múnich en los minutos 41 y 46, mientras que Kylian Mbappé anotó el único gol del Real Madrid en el minuto 74.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Allianz Arena, donde se decidirá quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones y se enfrentará al ganador del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool.



  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    El Real Madrid paga el precio de sus errores

    Arbeloa declaró a los medios de comunicación tras el partido: «Creo que es una derrota que podríamos haber evitado si hubiéramos tenido un poco más de suerte. Cometimos dos errores que debimos haber evitado y, ante equipos como este, se pagan caras esas equivocaciones».

    Y añadió, según recoge el diario «Marca»: «Si hay un equipo capaz de ganar en Múnich, ese es el Real Madrid. Somos el Real Madrid y sabemos lo difícil que es ganar allí, pero lo daremos todo».

    Y señaló: «Todos los goles fueron errores, en general. Cuando intentas construir el ataque, debes estar preparado para presionar rápidamente en caso de perder el balón. De lo contrario, ocurrirá lo que nos pasó a nosotros; no teníamos suficientes jugadores para cubrir esos errores, lo que nos costó los dos goles».

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    La ausencia de Chouameni

    Arbeloa comentó la ausencia del centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni en el partido de vuelta, tras recibir hoy una tarjeta amarilla, diciendo: «Es una gran pérdida por la tarjeta que le ha mostrado el árbitro, pero confiamos en los suplentes que tenemos».

    Y añadió: «Además, no entiendo cómo no expulsaron al jugador del Bayern de Múnich (Jonathan Tah) por la falta que cometió contra Mbappé. Son decisiones difíciles de entender».

    Y continuó: «Confío en los jugadores de mi equipo para el partido de vuelta. Me gusta su ambición y su ganas de no perder. Estoy muy seguro de nuestra capacidad para ir a Alemania y ganar».

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    El regreso de Bellingham

    En cuanto a que Jude Bellingham no haya sido titular desde que regresó de su lesión, Arbeloa dijo: «No es que no quiera alinear a Jude, sino que lleva mucho tiempo sin jugar».

    Y añadió: «No es que dude de mi confianza en él. Lo lógico es incorporarlo poco a poco. Necesitamos a un jugador como él, que regatee y se deshaga de los rivales. Tiene una gran personalidad, veo que está mejorando y nos será de gran ayuda en Múnich».

    Bellingham saltó al campo como suplente en el minuto 62, sustituyendo al joven Thiago Petarš.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Partido de vuelta

    Sobre el partido de vuelta en el Allianz Arena: «Hemos demostrado que somos capaces de hacerles daño y marcar goles. Hemos tenido muchas ocasiones para marcar más».

    Arieloa continuó con sus declaraciones: «Quien no nos crea, que se quede en Madrid, pero nosotros iremos a Múnich con todas nuestras fuerzas para ganar».

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  • Mbappé y Carreras

    Arbeloa dijo sobre Mbappé: «He visto a un jugador muy comprometido, capaz de cambiar el rumbo del partido y de ser lo que es: el mejor jugador del mundo. Queremos ver al Mbappé que quiere ser Mbappé todos los días».

    En cuanto al lateral izquierdo Álvaro Carreras, que sufrió durante los dos tiempos del partido ante el extremo del Bayern Michael Olise, Arbeloa explicó: «Se ha enfrentado a uno de los mejores jugadores del mundo, y no es fácil enfrentarse a un jugador como Olise. Mi confianza en él sigue intacta».

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