Getty Images
Traducido por
«¡Apagué mi teléfono!» - Pierre Kalulu hizo caso omiso del ruido tras la polémica tarjeta roja del Inter, mientras que la estrella de la Juventus se encogió de hombros ante el drama de la suspensión
Cómo Kalulu manejó la tormenta del derbi
El incidente ha acaparado la atención del panorama futbolístico italiano, lo que ha llevado a Bastoni a disculparse públicamente e incluso al responsable de designación de árbitros de la Serie A a reconocer su error. Antiguos jugadores, entrenadores y aficionados expresaron su enfado tras el partido, y Bastoni fue llamado al orden por el responsable de arbitraje. Kalulu, por su parte, fue criticado por el entrenador del Inter, Christian Chivu, lo que enfureció a Luciano Spalletti.
Kalulu reveló sus métodos para lidiar con el intenso escrutinio de los medios de comunicación y las reacciones negativas en las redes sociales tras la derrota de su equipo por 3-2. El jugador de 24 años admitió que tomó medidas drásticas para mantener su concentración mental, optando por desconectarse por completo del mundo exterior.
«Apagué mi teléfono para no alimentarlo. Mucha gente habló, pero al final la suspensión se mantuvo. Es mejor dejarlo todo atrás. Pero no creo que esto afectara al partido contra el Galatasaray. Podría parecer que estamos buscando excusas, pero en realidad jugamos mal», explicó el defensa a L'Equipe, negándose a utilizar el drama como justificación para la posterior derrota por 5-2 de la Juve en la Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
La respuesta profesional de Kalulu a las críticas
La vida en un club de la talla de la Juventus conlleva expectativas implacables, algo de lo que Kalulu es plenamente consciente. Se mantiene con los pies en la tierra a pesar de la naturaleza cambiante de la actual campaña, en la que los bianconeri luchan en múltiples frentes mientras se recuperan de las recientes derrotas. El exjugador del AC Milan está decidido a dejar que su fútbol hable por sí mismo tras un periodo en el que su historial disciplinario ha sido el principal tema de conversación entre aficionados y expertos.
El francés considera la presión como un privilegio más que como una carga. «Es una temporada ajetreada, como es normal en los grandes clubes, hay grandes esperanzas y se nos pide que siempre estemos a la altura. Pero es algo con lo que hemos soñado desde que éramos niños. En este trabajo hay objetivos y ya veremos al final de la temporada», comentó Kalulu. También se refirió a su relación con los aficionados: «Yo también era aficionado y sé cómo funcionan las críticas. En ese momento hay frustración, lo desahogas en las redes sociales y luego te vas a dormir. Aunque te critiquen como persona, no hay que tomárselo como algo personal».
Crecimiento estratégico y ajedrez defensivo
Desde su llegada a Turín, Kalulu ha buscado consolidarse como líder de la zaga, centrándose en los matices tácticos necesarios para superar a los mejores delanteros de Europa. Su regreso al equipo tras su sanción en la liga nacional fue un recordatorio de su importancia, aunque el rendimiento colectivo en Estambul dejara mucho que desear.
«Quiero seguir así. Solo el campo te da legitimidad, incluso a los ojos de tus compañeros. Hay que estudiar a los rivales para empujarlos a hacer lo que no están acostumbrados a hacer. Hay que saber anticiparse a ellos en dos o tres jugadas, un poco como en el ajedrez. El objetivo es ser el mejor y no solo defender bien», señaló Kalulu. Se mantiene firme en que el equipo debe asumir la responsabilidad de sus errores y afirma: «No, no puedes escudarte en el cansancio cuando te enfrentas a un partido de la Liga de Campeones. Esta noche ha sido así, es muy difícil entender lo que ha pasado, pero tenemos que mantener la cabeza alta y hacerlo mejor».
- (C)Getty Images
Aspiraciones mundialistas con Les Bleus
Más allá de sus preocupaciones inmediatas con la Vecchia Signora, Kalulu tiene la mirada puesta en el escenario internacional. Con la Copa del Mundo en el horizonte, el versátil defensa cree que sus actuaciones en la Serie A y la Liga de Campeones son la plataforma perfecta para ganarse un puesto fijo en los planes de Didier Deschamps. Su capacidad para jugar tanto en el centro como en el lateral derecho lo convierte en un activo valioso para una selección francesa que busca mantener su dominio.
La motivación de representar a su país sigue siendo el objetivo profesional definitivo para la estrella de la Juve. «La selección nacional es lo máximo para un jugador, un sueño de infancia y un privilegio. Me siento preparado para el Mundial», concluyó.
Tras dejar atrás el incidente con Bastoni y el ruido en las redes sociales, Kalulu se centra ahora en encontrar la consistencia necesaria para afianzar la defensa de la Juventus y asegurarse un puesto en el avión que le llevará al próximo torneo mundial.
Anuncios