Antoine Griezmann echa sal en la herida del Barcelona con una publicación salvaje en las redes sociales tras la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey
El Barça se queda corto y el Atlético se asegura la plaza en la final
Los Colchoneros llegaron al Spotify Camp Nou con una ventaja de 4-0 tras el partido de ida, pero se vieron obligados a sudar cuando el equipo local subió la temperatura. El Barça se aseguró una victoria por 3-0 en la noche, lo que llevó el marcador global a un tenso 4-3, que no fue suficiente para impedir que los hombres de Diego Simeone pasaran a la final. Cuando se calmó el polvo de un encuentro frenético, Griezmann recurrió a Instagram para saldar una vieja cuenta, demostrando que, incluso en la derrota de esa noche, la victoria final pertenecía a los de la capital.
Griezmann salda una vieja cuenta pendiente
El ganador de la Copa del Mundo compartió una conmovedora imagen de sí mismo erguido mientras dos jugadores del Barcelona aparecían consternados en el campo tras su eliminación. No fue solo la imagen lo que causó revuelo, sino el pie de foto específico que eligió para acompañarla. El francés preguntó directamente a sus seguidores: «¿Es esta foto demasiado dura?».
La frase era una referencia deliberada a la temporada pasada. Tras la victoria sobre el Atlético, las cuentas oficiales del Barça publicaron una imagen de los jugadores de Flick celebrando con un Griezmann visiblemente decepcionado en primer plano, utilizando exactamente el mismo pie de foto. Al reciclar las propias palabras del Barcelona tras su eliminación, el internacional francés le dio la vuelta a la tortilla a su antiguo equipo para dar la última palabra en su momento más bajo.
Simeone elogia a pesar del susto
Mientras Griezmann estaba ocupado en las redes sociales, su entrenador mostraba un lado más respetuoso en la banda. Simeone fue visto conversando profundamente con Flick después del partido, reconociendo lo cerca que estuvo el Barcelona de darle la vuelta al marcador. Después, le preguntaron a Simeone qué le había dicho a su homólogo y admitió que había felicitado al entrenador por el rendimiento de su equipo: «Me estaba contando su opinión sobre situaciones que ocurrieron en el partido y yo le dije que habían jugado de maravilla. Espero que podamos enfrentarnos en los cuartos de final de la Champions League para poder competir al máximo nivel».
La mirada puesta en el trofeo de la Liga de Campeones
La rivalidad entre estos dos gigantes españoles podría reavivarse antes de lo esperado, ya que ambos siguen en liza por la Liga de Campeones. El deseo público de Simeone de volver a enfrentarse a Flick en cuartos de final sugiere que la batalla táctica entre ambos está lejos de haber terminado, siempre y cuando superen sus respectivos enfrentamientos de octavos de final contra rivales de la Premier League.
El Barcelona se enfrenta a un duro reto contra el Newcastle United, mientras que el Atlético de Madrid se prepara para un enfrentamiento con el Tottenham Hotspur. Aunque la derrota en la Copa seguirá doliendo durante semanas, la actuación en el partido de vuelta dio a los aficionados locales motivos para ser optimistas sobre el nivel competitivo del equipo bajo la dirección de Flick. Sin embargo, por ahora, los titulares pertenecen a Griezmann y a sus precisos comentarios en las redes sociales, lo que demuestra que, en el fútbol moderno, la batalla no siempre termina cuando el árbitro pita el final del partido.
