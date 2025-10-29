Andrés Guardado inicia carrera como director técnico en Real Betis Sub 19

Andrés Guardado ha iniciado su carrera como director técnico. Tras su retiro, el 'Principito' comenzó con las prácticas para convertirse en director técnico, integrándose a la Cantera del Real Betis de España.

Guardado se sumó al Real Betis Sub 19, dirigido por el español Daniel Fragoso, que compite en la División de Honor de la RFEF, parte del Grupo 4, ocupando el liderato con 17 puntos en siete partidos, por encima de clubes como el Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Almería, Ceuta y el Maracena.