Andrés Guardado inicia carrera como director técnico en Real Betis Sub 19
Se prepara como director técnico
Andrés Guardado ha iniciado su carrera como director técnico. Tras su retiro, el 'Principito' comenzó con las prácticas para convertirse en director técnico, integrándose a la Cantera del Real Betis de España.
Guardado se sumó al Real Betis Sub 19, dirigido por el español Daniel Fragoso, que compite en la División de Honor de la RFEF, parte del Grupo 4, ocupando el liderato con 17 puntos en siete partidos, por encima de clubes como el Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Almería, Ceuta y el Maracena.
QUÉ SIGUE PARA GUARDADO
Guardado se sumó a la Cantera del conjunto Bético, que enfrentará el próximo 2 de noviembre al Cádiz Sub 19 en la Fecha 8 del torneo de División de Honor de España.
Además, enfrentarán al Basel Sub 19 el próximo 5 de noviembre como parte de la segunda ronda de la UEFA Youth League 2025/2026. Buscarán su clasificación a los dieciseisavos de final ante el ganador de la llave entre el Austria Wien y el Maccabi Haifa.
Anuncios