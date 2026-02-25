Andre Onana está decidido a recuperar el puesto de portero titular del Manchester United a Senne Lammens cuando finalice su cesión al Trabzonspor

Onana puede estar lejos del Manchester United esta temporada, pero no ha perdido la esperanza de reactivar su carrera con los Red Devils. Según The Guardian, el portero quiere luchar por el puesto de titular cuando regrese y cree que se le dará la oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, se enfrenta a un duro reto para desbancar a Lammens como primera opción. El belga fue elegido mejor jugador del partido la última vez que el United venció al Everton por 1-0 y recibió los elogios del entrenador Michael Carrick tras el partido.

Carrick declaró a los periodistas: «Para mí, un portero tiene que ser fiable, digno de confianza. En lugar de crear caos, quieres que elimine el caos y calme las cosas. Creo que Senne lo hace».

El entrenador del Everton, David Moyes, también quedó impresionado con la actuación del portero y añadió: «El portero estuvo brillante. La parada que le hizo a Michael Keane, la forma en que atajó los córners. Esperábamos que en algún momento pudiéramos... marcar uno de ellos con la presión que teníamos en esas situaciones. Pensé que marcaríamos uno, pero no fue así. Para mí, fue el mejor jugador sobre el terreno de juego».