Álvaro Arbeloa se enfada con Franco Mastantuono por la tarjeta roja tardía en la derrota del Real Madrid ante el Getafe
Arbeloa pierde los nervios por la tarjeta roja a Mastantuono
El ambiente en el Santiago Bernabéu se volvió tóxico el lunes por la noche, cuando el Real Madrid sufrió su segunda derrota consecutiva en La Liga, cayendo ante un disciplinado Getafe. Aunque la espectacular volea de Martín Satriano en la primera parte dio a los visitantes una ventaja clara, la discusión posterior al partido estuvo dominada por un momento de locura en el tiempo de descuento. Mastantuono, una promesa argentina muy cotizada, recibió una tarjeta roja directa por supuestamente utilizar lenguaje abusivo hacia el árbitro Alejandro Muniz Ruiz.
Arbeloa se enfrenta ahora a una crisis de selección debido al arrebato del centrocampista. El entrenador ya tenía que lidiar con la ausencia de jugadores clave como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, y la tarjeta roja de Mastantuono significa que se unirá a Álvaro Carreras y Dean Huijsen, sancionados, en el banquillo para el próximo partido contra el Celta de Vigo. Arbeloa fue contundente en su valoración de las acciones del joven, señalando que, si bien las tarjetas amarillas por faltas tácticas son una parte manejable del juego, una expulsión por protestar representa un colapso total de la disciplina profesional en un momento crítico de la temporada.
«Es inaceptable. Lo de Mastantuono no puede pasar», dijo Arbeloa. «Las tarjetas amarillas de Huijsen y Carreras son parte del juego. Pero vamos a tener tres jugadores muy importantes fuera en Vigo».
Defendiendo el rendimiento a pesar de la sorpresa en el Bernabéu
A pesar de la palpable frustración en las gradas, Arbeloa intentó defender a su equipo de las acusaciones de que habían sido superados por los hombres de José Bordalas. Las estadísticas indicaban un partido de oportunidades perdidas para los locales, ya que Vinicius Junior, Antonio Rüdiger y Rodrygo no lograron convertir ocasiones claras que podrían haber cambiado el resultado del partido. Durante la rueda de prensa posterior al partido, Arbeloa reconoció las deficiencias tácticas, pero destacó el gran esfuerzo del equipo a pesar de la mala ejecución en el último tercio del campo.
«Tuvimos ocasiones más claras que el Getafe», dijo Arbeloa. «No pasó nada que no supiéramos que iba a pasar. Es cierto que tuvimos ocasiones para marcar; también es cierto que podemos jugar mejor. No puedo culpar a mis jugadores por su esfuerzo. La responsabilidad de mejorar nuestro juego es mía. Si alguien es responsable de la derrota, ese soy yo».
Desahogar las frustraciones con el arbitraje
El entrenador del Madrid también expresó su descontento con el desarrollo del partido, o más bien con la falta del mismo. El Getafe es conocido por su estilo abrasivo y discontinuo bajo la dirección de Bordalás, y Arbeloa consideró que el arbitraje favoreció a los visitantes. Afirmó que el árbitro permitió demasiadas interrupciones, lo que impidió a su equipo desarrollar el ritmo necesario para romper el bloque defensivo. Aunque no culpó directamente al Getafe por su juego sucio, sus críticas al arbitraje fueron duras.
«Nos costó mucho contra un rival que defendió muy bien», dijo Arbeloa. «También hubo muchas interrupciones. El árbitro permitió un partido en el que lo importante era no jugar. Pero no tengo ninguna crítica hacia el Getafe, porque hacen lo que se les permite hacer».
La montaña que queda por escalar en La Liga
El camino que tiene por delante Arbeloa parece cada vez más peligroso, ya que ha perdido cuatro de sus primeros doce partidos. La tarea inmediata es un difícil desplazamiento a Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo el viernes. El Madrid está en una situación delicada, con tres jugadores clave sancionados y Mbappé aún lesionado. Debe ganar para mantener la presión sobre el Barcelona, que se enfrenta a una difícil prueba contra el Athletic Club este fin de semana.
Aparte de la lucha por el título nacional, se avecina el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. Arbeloa espera que el regreso de sus jugadores veteranos impulse una remontada, pero la actual falta de precisión en el remate del equipo es una gran preocupación. Si los blancos no consiguen los tres puntos en Vigo, la ventaja de cuatro puntos del Barcelona podría ampliarse, convirtiendo la lucha por el título en un paseo antes de que florezcan las flores de primavera. El entrenador está sometido a una intensa presión para demostrar su capacidad para capear esta tormenta disciplinaria y plagada de lesiones.
