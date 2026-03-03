Álvaro Arbeloa se enfada con Franco Mastantuono por la tarjeta roja tardía en la derrota del Real Madrid ante el Getafe

El ambiente en el Santiago Bernabéu se volvió tóxico el lunes por la noche, cuando el Real Madrid sufrió su segunda derrota consecutiva en La Liga, cayendo ante un disciplinado Getafe. Aunque la espectacular volea de Martín Satriano en la primera parte dio a los visitantes una ventaja clara, la discusión posterior al partido estuvo dominada por un momento de locura en el tiempo de descuento. Mastantuono, una promesa argentina muy cotizada, recibió una tarjeta roja directa por supuestamente utilizar lenguaje abusivo hacia el árbitro Alejandro Muniz Ruiz.

Arbeloa se enfrenta ahora a una crisis de selección debido al arrebato del centrocampista. El entrenador ya tenía que lidiar con la ausencia de jugadores clave como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, y la tarjeta roja de Mastantuono significa que se unirá a Álvaro Carreras y Dean Huijsen, sancionados, en el banquillo para el próximo partido contra el Celta de Vigo. Arbeloa fue contundente en su valoración de las acciones del joven, señalando que, si bien las tarjetas amarillas por faltas tácticas son una parte manejable del juego, una expulsión por protestar representa un colapso total de la disciplina profesional en un momento crítico de la temporada.

«Es inaceptable. Lo de Mastantuono no puede pasar», dijo Arbeloa. «Las tarjetas amarillas de Huijsen y Carreras son parte del juego. Pero vamos a tener tres jugadores muy importantes fuera en Vigo».