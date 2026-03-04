Getty Images Sport
Alejandro Garnacho se enfrenta a «una situación muy difícil» en su vida personal, mientras el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, defiende al extremo tras los abucheos
Rosenior sugiere que los aficionados no conocen toda la historia.
El entrenador del Chelsea expresó su desconcierto por el trato recibido por su joven estrella, sugiriendo que los aficionados suelen formarse opiniones demasiado rápido sin conocer toda la historia. Rosenior ha quedado impresionado por cómo el extremo ha gestionado su reciente ausencia del once inicial, elogiando su conducta profesional entre bastidores. Sin embargo, aunque se ha mantenido profesional en el campo, el entrenador insinuó que el argentino ha tenido que hacer frente a importantes retos fuera del terreno de juego que han puesto a prueba su determinación en las últimas semanas.
Garnacho «llama a la puerta para ser titular»
Antes del viaje a Villa Park, Rosenior destacó la madurez que Garnacho ha demostrado durante un periodo de turbulencias personales. «Garna es un jugador excepcional», afirmó Rosenior. «Me ha gustado mucho su reacción al no ser titular en este periodo. Ha estado entrenando muy bien. Garna se ha colocado en una posición realmente buena en las últimas semanas y está más que listo para ser titular. Tenemos que tener en cuenta que Garna tiene 21 años. Tiene una gran capacidad. Tiene un gran potencial».
El responsable del Blues reveló además lo mucho que el jugador ha estado soportando en secreto, incluyendo un incidente en el que dio prioridad a sus obligaciones con el club antes de ocuparse de un asunto familiar. Rosenior declaró: «Recientemente ha pasado por una situación muy difícil en su vida. En lugar de contármelo, quiso presentarse para un partido y me lo contó después, cuando tuvo que volver a casa. La gente juzga a los demás por su apariencia. Garna es una persona con muy buen carácter que se esfuerza mucho cada día en los entrenamientos y sé que, al final, su calidad se verá reflejada de forma muy consistente».
Respondiendo a las burlas en Stamford Bridge
A pesar de su evidente talento, Garnacho se ha enfrentado a un ambiente hostil por parte de los aficionados rivales e incluso, en ocasiones, de parte de la afición local. Rosenior cree que gran parte de la negatividad proviene de un conocimiento superficial del jugador. Cuando se le preguntó por qué se critica al extremo, el entrenador del Chelsea respondió: «Porque la gente juzga los libros por su portada. Yo solo me baso en lo que sé de alguien, y no en lo que he oído sobre él o en cómo se le percibe». También negó categóricamente las insinuaciones de que el jugador es propenso a simular cuando se le preguntó si Garnacho era culpable de simular, respondiendo con un rotundo «no».
El entrenador añadió que los abucheos deben considerarse un cumplido encubierto por parte del jugador, aunque el carácter personal de las críticas sea difícil de digerir. «No lo entiendo. No entiendo por qué ocurre eso», añadió Rosenior. «Quizá sea porque puede ser una gran amenaza. Jugar en un club como el Chelsea conlleva eso. Hay que estar por encima de eso y no hacerle caso. Para mí, esa es la mejor manera. No creo que debas utilizarlo como combustible. Tu motivación debe estar ahí de todos modos para rendir. No es algo de lo que hayamos hablado. Hemos tenido muchas conversaciones, pero que los aficionados rivales te abucheen normalmente significa que eres una amenaza para el rival. Todo lo que Garna tiene que hacer es seguir trabajando muy duro, porque su capacidad está fuera de toda duda».
Cambios forzados en medio de una pesadilla disciplinaria
El regreso de Garnacho al centro de atención llega en un momento en el que el Chelsea necesita desesperadamente inspiración en ataque. Rosenior se enfrenta actualmente a una crisis disciplinaria que provocó la expulsión de Pedro Neto en el minuto 70 en el Emirates Stadium durante su reciente derrota ante el Arsenal. Con Neto sancionado y sus compañeros en ataque Estevao y Jamie Gittens aún fuera de juego, todo está listo para que el argentino demuestre que sus detractores se equivocan el miércoles por la noche en West Midlands.
La vacante en la alineación titular ofrece a Garnacho su primera titularidad desde la victoria en la FA Cup contra el Hull City el mes pasado. Mientras el extremo busca recuperar su mejor forma, el resto de la plantilla está bajo presión para mejorar su comportamiento tras acumular nueve tarjetas rojas esta temporada. Rosenior ya ha advertido a sus jugadores de que su mal historial disciplinario será «lo que les cueste» la clasificación para Europa, lo que hace que la actitud sensata de Garnacho sea aún más importante para el tramo final.
