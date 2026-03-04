Alejandro Garnacho se enfrenta a «una situación muy difícil» en su vida personal, mientras el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, defiende al extremo tras los abucheos

A pesar de su evidente talento, Garnacho se ha enfrentado a un ambiente hostil por parte de los aficionados rivales e incluso, en ocasiones, de parte de la afición local. Rosenior cree que gran parte de la negatividad proviene de un conocimiento superficial del jugador. Cuando se le preguntó por qué se critica al extremo, el entrenador del Chelsea respondió: «Porque la gente juzga los libros por su portada. Yo solo me baso en lo que sé de alguien, y no en lo que he oído sobre él o en cómo se le percibe». También negó categóricamente las insinuaciones de que el jugador es propenso a simular cuando se le preguntó si Garnacho era culpable de simular, respondiendo con un rotundo «no».

El entrenador añadió que los abucheos deben considerarse un cumplido encubierto por parte del jugador, aunque el carácter personal de las críticas sea difícil de digerir. «No lo entiendo. No entiendo por qué ocurre eso», añadió Rosenior. «Quizá sea porque puede ser una gran amenaza. Jugar en un club como el Chelsea conlleva eso. Hay que estar por encima de eso y no hacerle caso. Para mí, esa es la mejor manera. No creo que debas utilizarlo como combustible. Tu motivación debe estar ahí de todos modos para rendir. No es algo de lo que hayamos hablado. Hemos tenido muchas conversaciones, pero que los aficionados rivales te abucheen normalmente significa que eres una amenaza para el rival. Todo lo que Garna tiene que hacer es seguir trabajando muy duro, porque su capacidad está fuera de toda duda».