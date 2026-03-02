(C)Getty Images
Traducido por
Alan Shearer sale en defensa del Arsenal por los goles a balón parado y cree que ganarán la Premier League tras la victoria del Chelsea
Los reyes de las jugadas a balón parado vuelven a golpear para hundir al Chelsea
La victoria fue una prueba de la calidad del Arsenal en las jugadas a balón parado, con William Saliba y Jurrien Timber marcando de cabeza tras sendos saques de esquina. Estos goles llevaron a los Gunners a la asombrosa cifra de 16 goles a partir de saques de esquina esta temporada, la mayor cantidad registrada por cualquier equipo en una sola campaña de la Premier League.
- AFP
Shearer apuesta por el Arsenal para llegar hasta el final
Esta estadística ha suscitado críticas por parte de quienes sugieren que los hombres de Arteta carecen de fluidez en ataque. Sin embargo, Shearer se apresuró a descartar tales preocupaciones. En declaraciones al podcast The Rest Is Football, a través de Metro, dijo: «Sí, quizá estaría de acuerdo con eso [la sugerencia de que el Arsenal tiene que mejorar desde el punto de vista ofensivo]. Pero, obviamente, prefiero que sigan en su posición. Si ganan todos los partidos, entonces ganan. Al igual que el City, supongo, pero eso no me preocupa demasiado. Simplemente creo que lo importante es que encuentren la manera. Encontraron la manera contra el Chelsea, no estuvieron brillantes, pero sus jugadas a balón parado volvieron a darles la victoria y no hay nada de malo en ello».
A medida que aumenta la presión en la parte alta de la tabla, Shearer reconoció que los jugadores están sintiendo la tensión de una implacable carrera por el título. La victoria sobre el Chelsea distó mucho de ser una lección magistral, pero la leyenda del Newcastle cree que la fortaleza mental es ahora más importante que el rendimiento. «Van a estar nerviosos, van a estar tensos por la presión a la que están sometidos», dijo Shearer. «Son humanos, yo mismo he pasado por eso, y es mucho pedir, es duro mental y físicamente. Te agota».
Comparando la época actual con su propia campaña ganadora del título con el Blackburn Rovers, Shearer sugirió que las estrellas modernas se enfrentan a una carga psicológica aún mayor debido a la era digital. Añadió: «No me importa quién o qué seas, y ahora es peor que en la década de 1990, cuando ganamos por primera vez en Blackburn, debido al ruido que hay en las redes sociales y todo eso. Nosotros no teníamos eso y aún así era muy duro. Entiendo que no van a ser perfectos, pero están en una posición muy fuerte y sigo pensando que seguirán adelante y lo conseguirán».
Arteta reflexiona sobre un derbi londinense «como Dios manda».
Arteta no se hacía ilusiones sobre la dificultad de la tarea a la que se enfrentaba su equipo contra el vigente campeón del Mundial de Clubes. A pesar de un comienzo dominante, el español admitió que su equipo tuvo que sufrir para conseguir la victoria, especialmente después de que el Chelsea se quedara con 10 hombres tras la expulsión de Pedro Neto. «Un auténtico derbi londinense», declaró Arteta a los periodistas. «Lo esperábamos por la calidad del rival, por la calidad individual de sus jugadores y porque ya nos hemos enfrentado a ellos cuatro veces, por lo que sabemos lo buenos y difíciles que son. Tras empezar muy bien el partido, la primera parte fue muy, muy dominante. Creo que la diferencia y el marcador deberían haber sido mayores. Pero llegamos al descanso con 1-1, así que seguimos en el partido».
El entrenador de los Gunners incluso reveló que se inspiró en la victoria de la semana anterior sobre el Tottenham durante su charla con el equipo en el descanso. Arteta añadió: «Les recordé que estábamos exactamente en la misma situación contra los Spurs hace siete días en ese vestuario. Dijeron: "Mirad lo que pasó en la segunda parte, así que vamos a volver a hacerlo, pero probablemente tendremos que pasar por algunos momentos difíciles para acabar ganando el partido".Y sin duda lo hicimos. Aprovechamos el momento para marcar el segundo gol y, tras la tarjeta roja, todos esperábamos un resultado muy diferente en los últimos minutos. Pero no conseguimos controlar y dominar esa situación tan bien como queríamos. Además, el Chelsea hizo cosas muy, muy buenas en ese periodo y necesitamos a David [Raya] para ganar el partido».
- Getty Images Sport
La supremacía en las jugadas a balón parado y el camino por delante
El dominio del Arsenal desde los córners está pasando a la historia, ya que el club ha igualado el récord de la Premier League de más goles de córner en una sola temporada. Su eficacia les ha ayudado a desmontar a los equipos que emplean bloqueos bajos contra ellos, y a falta de nueve partidos, los Gunners están a punto de establecer un nuevo récord histórico de productividad en jugadas a balón parado, un arma que podría marcar la diferencia en la lucha por el título con el City.
El Arsenal tiene poco tiempo para pensar en su último éxito en el derbi, ya que se prepara para un viaje a Brighton a mitad de semana, un partido que promete ser otra dura prueba. El equipo de Pep Guardiola sigue pisándole los talones, tras haber derrotado al Leeds el sábado para mantenerse a tiro. A medida que el «ruido» mencionado por Shearer sigue creciendo, la plantilla de Arteta sabe que los resultados siempre prevalecerán sobre el estilo en esta fase de la temporada.
