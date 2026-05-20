«Si lo hubiera sabido antes, lo habría firmado sin dudarlo», declaró el polivalente jugador de 20 años a Sky. Bischof se ha consolidado como un elemento clave en la rotación del equipo bajo la dirección de Vincent Kompany. En 37 partidos jugó 1654 minutos y aportó tres goles y tres asistencias. «Estoy muy satisfecho, he aprendido mucho y me he vuelto más versátil».
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«Ahí me pasé un poco»: Tom Bischof desvela un momento especial en el FC Bayern
En el TSG Hoffenheim, Bischof jugaba de centrocampista central. En Múnich, Kompany lo colocó como lateral por la competencia en el doble seis con Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Leon Goretzka.
«Nunca hubiera imaginado que ahora jugaría de lateral izquierdo o derecho», admite Bischof. «Creo que así pude ayudar mucho al equipo. Al principio me costó aceptarlo, pero tras hablar con Joshua Kimmich entendí que tendría mi oportunidad. Ha merecido la pena y estoy feliz de haber ayudado al equipo».
Kimmich llegó al Bayern joven como mediocampista y también empezó como lateral antes de consolidarse como vicecapitán en el centro del campo.
Tom Bischof habla sobre su primer gol con el FC Bayern en el Allianz Arena
Con sus primeras apariciones en la Liga de Campeones, Bischof cumplió «un sueño de la infancia». «Me parecía muy importante marcar en casa para sentir esa sensación», cuenta. Tras su doblete en la victoria 3-2 ante el SC Freiburg a principios de abril, marcó su primer gol en el Allianz Arena en la última jornada, en el 5-1 contra el 1. FC Köln. «Se notó, me volví un poco loco. Pero tenía que sacarlo todo de dentro. Era un gran objetivo».
El sábado disputará con el Bayern la final de la Copa DFB ante el Stuttgart y aún espera saber si estará en la lista mundialista de Alemania. «En mi cabeza y en mi corazón he hecho todo lo posible; me he preparado bien», afirma. «Sería un sueño estar allí». El jueves a las 13:00 h el seleccionador Julian Nagelsmann anunciará la lista.