Agente de Marco Reus confirma conversaciones de extensión de contrato

Reus está en conversaciones avanzadas para extender su contrato con LA Galaxy de MLS. Su acuerdo actual se extiende hasta el final de 2026, pero se están llevando a cabo negociaciones para agregar un año más, comprometiéndolo con el club hasta el final de 2027, según Sport Bild.

Dirk Hebel, representante de Reus durante más de dos décadas, confirmó la naturaleza positiva de las negociaciones. Hebel dijo: "Estamos en muy buenas conversaciones con Galaxy. Marco Reus y LA – simplemente encajan muy bien. Ambas partes quieren continuar y expandir la exitosa cooperación."

Reus, de 36 años, se unió a LA Galaxy durante la temporada 2024 de la MLS tras su salida del Borussia Dortmund, donde pasó más de una década. Rápidamente tuvo un impacto, ayudando al club de la Costa Oeste a ganar el campeonato de la MLS en su año inaugural. En sus 39 apariciones con el club hasta ahora, ha marcado nueve goles en todas las competiciones. Esto incluye cinco goles y ocho asistencias en 21 apariciones en la MLS durante la temporada 2025.