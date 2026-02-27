Getty Images Sport
«¡Abierto a todo!» - El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, no descarta un sorprendente regreso al Tottenham este verano
Tudor al mando de los Spurs
Frank fue relevado de sus funciones como entrenador del Tottenham a principios de este mes tras la derrota por 2-1 en casa ante el Newcastle. El resultado dejó al equipo del norte de Londres a solo cinco puntos de la zona de descenso, tras una racha de solo dos victorias en 17 partidos.
Desde entonces, la diferencia con los tres últimos se ha reducido a cuatro puntos tras el empate a cero del West Ham con el Bournemouth el sábado pasado y la derrota por 4-1 del Tottenham en el derbi del norte de Londres a manos de su rival y líder de la Premier League, el Arsenal, al día siguiente.
Igor Tudor supervisó la derrota ante los Gunners tras hacerse cargo del equipo de forma interina la semana pasada, cuando el croata firmó un contrato de cinco meses en la capital. Ahora, se espera que Pochettino vuelva a tomar las riendas del Tottenham por segunda vez.
Y el argentino ha revelado que está «abierto a todo» una vez que termine el Mundial este verano.
«¡Abierto a todo!»
Pochettino declaró a la emisora española Radiogaceta de los Deportes que está centrado en el Mundial, y comenzó diciendo: «Siempre hay rumores, siempre me relacionan [con clubes]. Con el Tottenham, igual que en su momento me relacionaron con el Espanyol u otros clubes.
Al final, sobre todo por mi pasado en esos clubes, cuando las cosas no van bien, la gente tiende a dejarse llevar por las emociones y dice: "Bueno, con Mauricio jugábamos buen fútbol", o lo que sea.
Pero no. Estamos centrados en el Mundial, en Estados Unidos. Mi contrato dura hasta después del Mundial, así que después ya veremos qué puede pasar. Abierto a todo, ¿no?».
Estados Unidos ha quedado encuadrado en un grupo bastante asequible en el Mundial que se celebra en su país y se enfrentará a Australia, Paraguay y uno de los siguientes equipos: Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo, con el objetivo de aprovechar la ventaja de jugar en casa este verano.
Pochettino dejó el Tottenham en 2019.
Pochettino asumió el cargo de entrenador del Tottenham en 2014 tras llamar la atención durante su breve etapa como entrenador del Southampton. Durante su estancia en el norte de Londres, Pochettino llevó al Tottenham a su mejor clasificación histórica, un segundo puesto en la temporada 2016-17, además de conseguir la subcampeonato en la final de la EFL Cup de 2015 y en la final de la Liga de Campeones de 2019.
Sin embargo, los Spurs tuvieron un comienzo titubeante en la temporada 2019-20 de la Premier League con Pochettino, lo que le costó el puesto en noviembre de 2019. Poco más de un año después de su salida del Tottenham, Pochettino fue nombrado entrenador del PSG, llevando al gigante francés a ganar el Trofeo de Campeones de 2020, la Copa de Francia de 2021 y el título de la Ligue 1 de 2021-22.
Y un año después de dejar el PSG en 2022, Pochettino asumió el cargo de entrenador del Chelsea, aunque abandonó su puesto al frente del Stamford Bridge tras solo un año en el cargo, antes de asumir su actual cargo en la selección estadounidense en septiembre de 2024.
¿Qué viene después?
Sin embargo, en los años transcurridos desde la marcha de Pochettino, los Spurs han ido descendiendo gradualmente en la clasificación de la Premier League bajo la dirección de sucesivos entrenadores, entre ellos José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Ange Postecoglou y, más recientemente, Frank.
El danés sucedió a Postecoglou en el norte de Londres el verano pasado, a pesar de que el australiano ganó la Europa League, poniendo fin a la larga espera del club por un título. Sin embargo, Postecoglou supervisó un 17.º puesto la temporada pasada, ya que los tres equipos ascendidos (Leicester, Ipswich y Southampton) tuvieron dificultades para mantenerse en la máxima categoría.
Los Spurs, sin embargo, se encuentran ahora sumidos en una batalla por el descenso y esperan mejorar su reciente caída en picado. De hecho, los Spurs aún no han ganado ningún partido de liga en 2026, sumando solo cuatro puntos en los nueve partidos disputados hasta ahora este año, antes del partido del domingo contra el Fulham.
