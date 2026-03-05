Maurits Linders

Flamengo: La gacela lista para saltar al escenario global

Flamengo, la "Joya de la Corona" del fútbol sudamericano, ubicado en el famoso Río de Janeiro, con finanzas estables y más de cuarenta millones de fanáticos apasionados por el fútbol, presenta para el capital privado (PE) una increíble oportunidad de aprovechar su potencial no explotado para mejorar el rendimiento comercial y en el campo. Basándose en su éxito reciente tanto a nivel continental como global, ofrece al PE una ventana perfecta para expandir y desarrollar el potencial comercial de Flamengo, convirtiéndolo en una verdadera potencia mundial del fútbol.