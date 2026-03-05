Goal.com
Maurits Linders

Finance & football expert
  Cleats and Cashflows - AC Milan
    Finance

    Cuando el capital privado salva a un club: el AC Milan como modelo para el fútbol moderno

    El mundo del fútbol está cada vez más influenciado por el dinero. Los inversores del sector del capital privado, en particular, desempeñan un papel cada vez más importante en este sentido. Las adquisiciones de clubes como el AC Milan, el Chelsea y el Olympique de Lyon demuestran que los inversores consideran el fútbol internacional como un mercado en crecimiento interesante.

  Racing Club v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025
    Finance

    Flamengo: La gacela lista para saltar al escenario global

    Flamengo, la "Joya de la Corona" del fútbol sudamericano, ubicado en el famoso Río de Janeiro, con finanzas estables y más de cuarenta millones de fanáticos apasionados por el fútbol, presenta para el capital privado (PE) una increíble oportunidad de aprovechar su potencial no explotado para mejorar el rendimiento comercial y en el campo. Basándose en su éxito reciente tanto a nivel continental como global, ofrece al PE una ventana perfecta para expandir y desarrollar el potencial comercial de Flamengo, convirtiéndolo en una verdadera potencia mundial del fútbol.