Mosaab Salah

Corresponsal de fútbol en la región MENA y Europa

Comencé mi trayectoria en el periodismo deportivo en 2016, especializándome en la cobertura del fútbol mundial, con un interés particular en el fútbol español y las grandes ligas europeas. A lo largo de los años combiné la cobertura en el terreno con análisis en profundidad, hasta que en 2021 hice la transición al trabajo de SEO dentro de medios deportivos. Para mí, este cambio fue natural, ya que me permitió unir mi pasión por el fútbol con las herramientas modernas de publicación digital, lo que me dio la capacidad de producir contenido que combina profundidad técnica con un amplio alcance.

Mi pasión por el fútbol comenzó en 2006, cuando vi a Andrés Iniesta por primera vez en la final de la UEFA Champions League. Desde ese momento, desarrollé un vínculo emocional con el FC Barcelona. El fútbol, para mí, nunca fue solo un juego: se convirtió en una historia de pasión, identidad, creatividad y drama constante. Entre todos los momentos que he vivido como aficionado, la noche de 2017 en la que el Barcelona venció 6–1 al París Saint-Germain, remontando el 4–0 del partido de ida, sigue siendo el más especial para mí. Lo considero la mayor remontada en la historia de la Champions League.

Hoy me especializo en varias áreas, como el análisis táctico de las ligas europeas y árabes, la cobertura de grandes competiciones europeas como la Champions League y torneos continentales, además de estrategias SEO aplicadas a los medios deportivos. Esta combinación me ofrece una perspectiva única que une la experiencia técnica con la estrategia digital.

En cuanto a mi once histórico favorito, coloco a Manuel Neuer en la portería, con una línea defensiva formada por Dani Alves, Virgil van Dijk, Gerard Piqué y Philipp Lahm. En el mediocampo confío en el legendario trío del Barça: Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Xavi Hernández. En la delantera, ningún equipo estaría completo sin Lionel Messi, Ronaldo Nazário y Cristiano Ronaldo. Para mí, Iniesta es el corazón de cualquier equipo, mientras que juntar a Messi y Cristiano representa una época dorada irrepetible.

A lo largo de mi carrera he publicado numerosos análisis y algunos de mis artículos favoritos en GOAL Arabia, entre ellos:

La caída de Neymar: ¡cómo su padre y los aficionados “destruyeron” la humanidad del niño prodigio de Brasil!

El tiempo apremia: ¿por qué el Barcelona no resolvió sus problemas financieros antes de la salida de Messi?

Cristiano Ronaldo lo declara: ¡soy vuestro señor supremo!

Pueden seguirme en mis redes sociales a través de los enlaces que aparecen a continuación.