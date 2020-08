Bryan Ruiz: "Yo aquí no vine a pasear ni a relajarme"

Primera División de Costa Rica: El flamante refuerzo de Alajuelense dijo que espera pelear por todos los títulos en el rojinegro la próxima campaña.

Bryan Ruiz, el gran refuerzo de Alajuelense pensando en la vuelta del fútbol en , fue invitado en una transmisión realizada por el ex futbolista y entrenador Wilmer López. Allí, el futbolista tico reconoció que volvió al equipo para ser campeón "no para pasear".

"Yo sé la responsabilidad que tengo aquí. Yo aquí no vine a pasear ni a relajarme, al contrario, vine aquí a un reto que es ganar un campeonato con la Liga y que es levantarme a mí mismo y a la Liga a que vuelva a ser lo que es. La Liga tiene que ganar todos los años el campeonato y cada vez que no lo gane es un fracaso de cierta manera. No lo vamos a poder ganar todos los años porque es fútbol, pero, tiene que estar ahí siempre", comenzó diciendo el ex jugador de Santos.

“Se que se perdieron las últimas dos finales, pero han llegado ahí. Mucho que cambiar no tienen, tienen que seguir de la misma manera, por el mismo canal y que entre todos nos ayudemos a poder cerrar esas series finales. Lo primero es llegar ahí y creo que hay suficiente equipo para llegar ahí y ya después concentrarnos y meternos de lleno en ganar”, agregó.

Sobre la presión que tiene el plantel de Alajuelense luego de las dos finales perdidas, dijo: “Sé que no es fácil porque al tener tantos años sin ganar la presión es mucha. La afición se merece volver a ganar un campeonato para de ahí empezar a levantarse y seguir ganando como cuando la Liga ganó cuatro”.

“La Liga siempre tiene que ser candidato. Los últimos dos años ha estado ahí le ha faltado un poquito, ojalá este año podamos lograrlo. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos y que la afición merece ese título. Ganar ese para empezar a ganar más, vamos a hacer todo lo posible y ojalá en diciembre podamos celebrar ese título. Yo no vine aquí a ganar solo un campeonato, yo vine a ganar todos los campeonatos posibles”, cerró.