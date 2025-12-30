Bruna Lima

Corresponsal de fútbol brasileño y estadounidense

📝 Bio: Desde la infancia, el fútbol me conecta con mi padre, y fue a través del deporte que descubrí mi propósito de vida en el periodismo. Trabajo como redactora en GOAL desde enero de 2024, enfocándome en producir materiales optimizados para SEO, traducir y editar contenidos internacionales, y escribir previas de partidos. Además, mi mirada se extiende al universo de la comunicación y el deporte como negocio, profundizando en temas como marketing digital, marketing deportivo y patrocinios. Mi trayectoria —aunque aún corta— está movida por la curiosidad y el deseo de contar historias que, al igual que la mía, revelan lo que hace al fútbol tan especial.

⚽ Mi historia con el fútbol: Mi pasión por el fútbol es un legado. Comenzó con mi padre, hincha de un club rubro-negro de Río de Janeiro, quien me enseñó a entender el juego y a experimentar la emoción de cada partido. Este vínculo afectivo me hizo ver el deporte como un vasto campo de historias humanas y pura pasión. Hoy, ese legado se ha transformado en mi propósito y guía mi camino profesional.

🎯 Especialidades:

Análisis y previas de partidos de las principales ligas de Brasil y del mundo

Traducción y adaptación de contenidos internacionales

Producción de contenido optimizado para SEO

Marketing deportivo y patrocinios

Comunicación estratégica en el deporte

🌟 Mi recuerdo favorito del fútbol: La noche en que la lluvia en Río de Janeiro se mezcló con lágrimas, gracias a la épica remontada de Gabigol a los 89' y 90+2', que le dio al Flamengo el bicampeonato de la Libertadores en 2019, tras 38 años. Fue entonces cuando sentí que los recuerdos de mi padre sobre la conquista de 1981 se convertían finalmente en los míos.

Mis artículos favoritos:

“¿Y si…?” — De Tite a Filipe Luís y de Gabigol a Pedro, las preguntas que atormentan al Flamengo de 2024

Público en el Brasileirão 2025: promedio, total y los equipos que más llevaron aficionados a los estadios

Goles, títulos y récords de Neymar en Santos

Estêvão presentado por el Chelsea, revela ídolo de los Blues y consejo de Thiago Silva

La escala de árbitros del Campeonato Español 2025/26 será definida por Inteligencia Artificial

“Si John Textor sale del Botafogo, nos vamos todos” — la emotiva carta de lealtad que los empleados escribieron en defensa del dueño de la SAF

Las polémicas del árbitro Ramon Abatti Abel