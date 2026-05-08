West Ham vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 10/05/26

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Mejores apuestas West Ham vs Arsenal

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.77 en 1xBet

Victoria del Arsenal y Más de 2.5 goles totales ⭐ @ 2.05 en 1xBet

Viktor Gyökeres marca o asiste ⭐ @ 1.86 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: West Ham United 1-3 Arsenal

West Ham United 1-3 Arsenal Pronóstico de goleadores: West Ham United: Callum Wilson; Arsenal: Viktor Gyökeres, Eberechi Eze, Bukayo Saka.

El Arsenal se desplaza por Londres con el objetivo de meter presión al Manchester City a falta de solo tres jornadas. Los de Arteta aventajan al City por cinco puntos, aunque los "Citizens" tienen un partido menos. Tras el dramático empate 3-3 del City ante el Everton, el título depende ahora de lo que haga el Arsenal.

Los visitantes llegan con la moral por las nubes tras vencer cómodamente al Fulham por 3-0 en la pasada jornada. Pero lo más importante es que han sellado su pase a su primera final de la Champions League en 20 años, tras eliminar por la mínima al Atlético de Madrid (1-0 para un global de 2-1).

Por su parte, el West Ham llega a este encuentro tras recibir una dura goleada por 3-0 ante el Brentford, derrota que cortó su racha de tres partidos invictos. El equipo de Nuno Espírito Santo está al borde del abismo; con el Burnley y el Wolves ya descendidos al Championship, los "Hammers" se juegan la vida.

Una victoria de los visitantes dejaría al West Ham a cuatro puntos de la salvación si el Tottenham logra vencer al Leeds United en casa. Los locales han sido uno de los equipos más irregulares de la campaña y, dada la calidad del Arsenal con el balón, la victoria visitante es el escenario más probable que encontrarás en cualquier casa de apuestas.

Alineaciones Probables West Ham vs Arsenal

Posible alineación del West Ham:

Hermansen, Walker-Peters, Disasi, Diouf, Mavropanos, Summerville, Fernandes, Bowen, Soucek, Pablo, Castellanos.

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Saliba, White, Gabriel, Hincapié, Rice, Ødegaard, Zubimendi, Madueke, Trossard, Gyökeres.

Las mejores apuestas West Ham vs Arsenal

1er Pronóstico West Ham vs Arsenal: Ambos equipos marcan @ 1.77 en 1xBet

Sin porterías a cero en el London Stadium

La última vez que estos equipos se enfrentaron, el Arsenal logró su victoria número 135 en derbis londinenses de la máxima categoría al imponerse 2-0. Sin embargo, el West Ham presume de una de las mejores rachas de imbatibilidad en casa de Inglaterra, a pesar de haber caído ante el Leeds en los penaltis en las semifinales de la FA Cup.

Los locales no han perdido en tiempo reglamentario en sus últimos nueve partidos oficiales. La última vez que se quedaron sin marcar en su estadio fue en la derrota 1-0 ante el Fulham el año pasado. Además, supieron frenar al Manchester City con un 1-1 en el London Stadium a mediados de marzo.

El Arsenal, mientras tanto, ha visto portería en cada una de sus últimas 13 comparecencias en la Premier League. Por si fuera poco, han marcado en 12 partidos consecutivos como visitantes en todas las competiciones.

Puede que los "Gunners" no siempre goleen, pero su idilio con el gol es constante. Con tanto en juego para ambos en extremos opuestos de la tabla, lo lógico es que ambos porteros encajen en un duelo que promete ser vibrante.

2ºPronóstico West Ham vs Arsenal: Victoria del Arsenal y Más de 2.5 goles totales @ 2.05 en 1xBet

El Arsenal afina la puntería hacia la victoria

Para ser un equipo que merodea la zona baja, el West Ham tiene un registro en casa sorprendente. Encadenan seis partidos de liga sin perder en el London Stadium y han marcado dos o más goles en sus dos últimas presentaciones. Además, en sus últimos tres partidos oficiales se ha superado la línea de los 2.5 goles.

El Arsenal llega con hambre de gloria para asfixiar al Manchester City. No han perdido en ninguna de sus últimas seis visitas ligueras al West Ham, y sus últimos siete enfrentamientos directos en este feudo terminaron con más de 2.5 goles.

Tras certificar su pase a la final de la Champions frente al Atleti, los londinenses han extendido su racha de imbatibilidad a cuatro partidos entre todas las competiciones.

A falta de tres jornadas, necesitan los tres puntos para asegurar su primera Premier League en 22 años. El West Ham está contra las cuerdas, así que busca en tu operador favorito este mercado combinado de goles y resultado.

3er Pronóstico West Ham vs Arsenal: Viktor Gyökeres marca o asiste @ 1.86 en 1xBet

Viktor Gyökeres: El guía del triunfo "Gunner"

Viktor Gyökeres dio un recital ante el Fulham, participando en los tres goles del Arsenal en la primera parte. Bukayo Saka le asistió magistralmente para que solo tuviera que empujarla, y luego el sueco devolvió el favor asistiendo a Saka. Para cerrar una mitad perfecta, Gyökeres firmó un cabezazo impecable a la escuadra.

También fue el encargado de adelantar al Arsenal ante el Atleti en el partido de ida desde el punto de penalti. Aunque fue menos protagonista en la vuelta, su presencia es fundamental para que el equipo avance.

El ariete sueco suma 21 goles y tres asistencias en 51 partidos en su temporada de debut como "Gunner". Con 14 tantos solo en la Premier, tiene opciones reales de terminar en el podio de goleadores tras Erling Haaland e Igor Thiago.

Solo quedan tres partidos y Gyökeres está en una posición inmejorable para ampliar su cuenta ante un West Ham que ha encajado 61 goles en 35 partidos, el tercer peor registro defensivo del curso. Si estás pensando en una apuesta combinada, incluir su aportación ofensiva es una decisión inteligente.