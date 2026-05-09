PSG vs Brest Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 10/05/26

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Mejores apuestas PSG vs Brest

PSG gana y más de 3.5 goles ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.91 en 1xBet

Désiré Doué anota en cualquier momento ⭐ @ 1.83 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: PSG 3-1 Brest

PSG 3-1 Brest Pronóstico de goleadores: PSG: Désiré Doué (x2), Bradley Barcola | Brest: Junior Dina Ebimbe

El Paris Saint-Germain vuelve a alcanzar su pico de forma en el momento justo: ya están en la final de la Champions League y tienen a tiro un nuevo trofeo de la Ligue 1, mientras Luis Enrique sigue demostrando un gran nivel en el banquillo francés.

Aunque sus dos últimos resultados terminaron en empate (frente al Lorient y el Bayern de Múnich), venían de encadenar ocho victorias en los diez partidos previos.

Por su parte, el Brest atraviesa un bache importante. Llevan seis encuentros sin conocer la victoria, aunque se mantienen cómodamente en la zona media de la tabla. La contundente derrota por 4-0 ante el Paris FC en la jornada anterior fue un golpe inesperado, por lo que llegarán al Parque de los Príncipes con ganas de resarcirse.

Alineaciones Probables PSG vs Brest

Posible alineación del PSG:

Marin, Maluku, Pacho, Beraldo, Hernández, Lee, Ruiz, Fernández, Mbaye, Doué, Barcola.

Posible alineación del Brest:

Coudert, Lala, Chardonnet, Coulibaly, Guindo, Magnetti, Chotard, Tousart, Del Castillo, Ajorque, Dina Ebimbe.

Las mejores apuestas PSG vs Brest

1er Pronóstico PSG vs Brest: PSG gana y más de 3.5 goles @ 2.02 en 1xBet

Rotaciones a la vista en el PSG

Tras eliminar al Bayern de Múnich y con el duelo ante el RC Lens (rival directo por el título) en el horizonte, esperamos que el Paris Saint-Germain introduzca cambios. Luis Enrique querrá dar descanso o proteger a sus piezas clave, sabiendo que cuentan con una ventaja de seis puntos en la Ligue 1. Este partido podría sentenciar el campeonato, pero no necesitan poner toda la carne en el asador para sumar los tres puntos.

Es probable que Lucas Chevalier vuelva a causar baja en el cuadro local y sería una sorpresa ver a Achraf Hakimi de regreso en la convocatoria. Aun así, el PSG llega en buena forma física y su profundidad de plantilla está siendo determinante. En el bando visitante, el Brest podría recuperar a Bradley Locko y Kamory Doumbia, mientras que se espera que Daouda Guindo regrese al once tras cumplir su sanción.

Les Rouge-et-Bleu dominaron claramente el último enfrentamiento directo con un 3-0 a domicilio. Prevemos un desenlace similar, con bastantes goles de lo que podría ser, a efectos prácticos, el "equipo B" de los locales. Puede ser una tarde muy larga para Les Pirates.

2ºPronóstico PSG vs Brest: Ambos equipos marcan @ 1.89 en 1xBet

Confiamos en que "Les Ty' Zefs" den guerra

Por muy bueno que sea el PSG, es un equipo que concede. El Bayern les hizo cinco goles en dos partidos y el Lorient también les marcó dos recientemente. Con un once muy renovado sobre el césped del Parque de los Príncipes, es muy factible que los visitantes logren ver puerta.

Junior Dina Ebimbe, canterano del PSG, llegará con una motivación extra para demostrar a su antiguo club de lo que es capaz. Además, suma tres goles en sus últimos cinco partidos. No obstante, creemos que la pegada local se impondrá, incluso si ambos equipos consiguen anotar.

El Brest ha marcado en nueve de sus últimos 12 encuentros, incluyendo tres tantos frente al Lens el mes pasado. El equipo de Eric Roy ha puesto en aprietos a varios grandes esta temporada 2025/26 y creemos que volverán a hacerlo en París. Para el espectador neutral, promete ser un duelo muy entretenido.

3er Pronóstico PSG vs Brest: Désiré Doué anota en cualquier momento @ 1.95 en 1xBet

El ataque de los parisinos es letal

Elegir un goleador en el PSG nunca es tarea fácil, dada la enorme cantidad de talento ofensivo que maneja Luis Enrique. Habrá que ver si figuras como Ousmane Dembélé o Khvicha Kvaratskhelia tienen minutos tras el desgaste europeo. Sin embargo, el gigante francés cuenta con 20 goleadores distintos esta temporada, por lo que el gol está garantizado.

Uno de ellos es Désiré Doué. El joven francés ha firmado una campaña espectacular con 12 goles en todas las competiciones. Quizás no ha sido titular tanto como le gustaría, pero siempre cumple cuando sale al campo. A sus 20 años, suma 22 participaciones directas en goles (entre tantos y asistencias), incluyendo dos goles en sus dos últimos choques de liga.

Es difícil predecir las rotaciones exactas del técnico asturiano, pero Doué fue titular ante el Lorient y descansó en el tramo final contra el Bayern. Es muy probable que lidere el ataque este fin de semana, y el Brest sabe de sobra el peligro que genera.