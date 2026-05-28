PSG vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Champions League Final | 30/05/26

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Mejores apuestas PSG vs Arsenal

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: PSG 2-1 Arsenal

PSG 2-1 Arsenal Pronóstico de goleadores: PSG: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia - Arsenal: Declan Rice

El Paris Saint-Germain llega a Budapest tras un parón prolongado, lo que permitirá a los hombres de Luis Enrique afrontar la cita con las piernas frescas.

Tras amarrar el título de la Ligue 1 con varias jornadas de antelación, el técnico asturiano ha podido dosificar a sus piezas clave con mimo. Llegarán rebosantes de confianza para defender su corona con éxito este sábado por la noche.

Por su parte, el Arsenal también se presenta como campeón de su liga, tras arrebatarle el título al Manchester City en un final de infarto. Los Gunners de Mikel Arteta acallaron a los críticos conquistando la Premier League, y ahora persiguen la primera Champions League de la historia del club. Llegan a la final en racha, encadenando cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

Alineaciones Probables PSG vs Arsenal

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Ødegaard, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres

Las mejores apuestas PSG vs Arsenal

1er Pronóstico PSG vs Arsenal: Victoria del PSG @ 2.398 en 1xBet

Ataque contra defensa en Hungría

El Paris Saint-Germain y el Arsenal se ven las caras en Budapest en lo que promete ser un choque de estilos de manual: el terrorífico frente de ataque del PSG pondrá a prueba la imperial línea defensiva de los Gunners. Nos espera una noche de fútbol fascinante. El gigante francés parte como favorito, pero por un margen muy estrecho.

Tanto Ousmane Dembélé como Achraf Hakimi se han reincorporado a los entrenamientos. Este dúo dinámico puede resultar decisivo el sábado sobre el césped del Puskás Aréna. En cuanto al conjunto londinense, es probable que vuelvan a no poder contar con Jurriën Timber, mientras que Ben White es baja por lesión y Noni Madueke sigue siendo duda.

Esperamos una batalla muy cerrada en tierras húngaras, pero creemos que el PSG terminará imponiendo su ley. Su abanico de recursos ofensivos es descomunal, mientras que al Arsenal le ha faltado algo de mordiente arriba en sus últimas citas. Les Rouge-et-Bleu tienen calidad de sobra para desarbolar a su rival, incluso si no logran mantener la portería a cero.

2ºPronóstico PSG vs Arsenal: Ambos equipos marcan @ 1.74 en 1xBet

Goles garantizados en una final dramática

El Arsenal ha estado brillante en tareas defensivas a lo largo de la temporada. De hecho, cerró el tramo final de su campaña encajando apenas dos goles en siete partidos.

Sin embargo, no se han enfrentado a una delantera tan voraz como la del PSG y van a tener que sudar sangre atrás. Si alguien es capaz de resquebrajar el muro del Arsenal, ese es el conjunto parisino.

Dicho esto, tampoco parece probable que el cuadro francés consiga dejar su portería imbatida. Los Gunners quizás no atraviesen su momento más fluido con balón, pero han visto puerta de forma consecutiva en sus últimos ocho compromisos.

Por su parte, el PSG ha encajado nueve goles en sus últimos seis partidos, lo que demuestra que está lejos de ser un equipo inexpugnable.

Ambas escuadras cuentan con dinamita de sobra arriba, por lo que prevemos acción y ocasiones en las dos áreas. Aun así, el campeón de la Ligue 1 debería llevarse el gato al agua al término de los 90 minutos.

3er Pronóstico PSG vs Arsenal: Ousmane Dembélé marca en cualquier momento @ 2.70 en 1xBet

En busca del héroe goleador

El Arsenal ha funcionado esta temporada como un bloque muy coral, donde jugadores de todas las líneas han aportado su granito de arena de cara a puerta. En cambio, en el PSG todo el peso del ataque ha recaído de forma más evidente sobre sus hombres de vanguardia. Elegir a un solo futbolista para perforar las redes rivales en una final de este calibre no es tarea fácil.

El primer nombre que se nos viene a la cabeza es el de Ousmane Dembélé, que busca redondear su cuenta particular anotando su vigésimo gol de la temporada 2025/26. A pesar de haber lidiado con la sombra de las lesiones, el extremo francés suma 30 participaciones directas en goles sumando todas las competiciones. Además, el galo se encuentra en un estado de gracia espectacular en Europa.

Aunque en las finales nunca se puede dar una alineación por segura al 100%, todo apunta a que Dembélé será de la partida. Con cinco dianas en sus últimos tres partidos de UCL, el atacante saltará al campo convencido de prolongar su idilio con el gol. Desde luego, en esta casa de apuestas no seremos nosotros quienes dudemos de su impacto de cara al sábado por la noche.