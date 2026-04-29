¿Puede reaccionar el Mirassol? Los datos sugieren una posible mejoría

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El Mirassol atraviesa un momento difícil, pero su rendimiento subyacente sugiere una posible recuperación en las próximas jornadas. No siempre la clasificación cuenta toda la historia y el Mirassol es, actualmente, uno de los mejores ejemplos de ello en el fútbol brasileño.

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Mercado Cuotas Ambos marcan en Mirassol x Always Ready 2.10 Más de 2.5 goles en Mirassol x Always Ready 1.621 Mirassol marca más de 0.5 goles en Mirassol x Corinthians 1.28 Ambos marcan en Mirassol x Corinthians 1.94

Estas cuotas son de la casa de apuestas 1xBet y pueden sufrir modificaciones.

Un inicio por debajo de lo esperado

El Mirassol ha comenzado este 2026 muy por debajo del nivel que mostró la temporada pasada. Tras finalizar en puestos de Libertadores como recién ascendido, la expectativa general era de continuidad o, al menos, de cierta estabilidad competitiva.

Sin embargo, la realidad actual es distinta. El equipo se encuentra en la parte baja de la tabla con solo nueve puntos en 12 jornadas, fruto de una trayectoria irregular y de una evidente dificultad para transformar su juego en resultados tangibles.

Si analizamos el cómputo global, las cifras tampoco deslumbran: 23 partidos, cinco victorias, seis empates y 12 derrotas. Es un balance que justifica su posición, pero que no necesariamente refleja el nivel de fútbol que proponen sobre el césped.

El rendimiento no acompaña a los resultados

La clave de este análisis reside en las estadísticas avanzadas. El Mirassol concede una media de 4,92 remates a puerta por partido, lo que podría sugerir fragilidad defensiva. No obstante, al mismo tiempo, el equipo genera 4,75 disparos entre los tres palos por encuentro.

Esto nos indica que no estamos ante un equipo pasivo. Al contrario, suele verse involucrado en partidos abiertos, con volumen ofensivo y una presencia constante en campo contrario.

Además, el dato más relevante para tu pronóstico es su diferencial de xG (goles esperados) positivo. Esto significa que, de media, el Mirassol genera ocasiones de mayor calidad que las que permite a su rival. Este indicador suele ser el mejor termómetro del rendimiento real a largo plazo: en la práctica, el equipo juega mejor de lo que dicta la clasificación.

¿Dónde está perdiendo los puntos el Mirassol?

La brecha entre el rendimiento y el resultado suele explicarse por los detalles. En el caso del Mirassol, hay dos factores críticos: la eficacia y el control defensivo.

El equipo genera volumen, pero no convierte en la misma proporción. Simultáneamente, encaja goles en momentos decisivos, lo que transforma partidos equilibrados en derrotas dolorosas. Esta dinámica genera una inercia negativa que no siempre hace justicia al juego desplegado, y es precisamente ahí donde el mercado de esta operadora puede ofrecer oportunidades interesantes.

Una racha en casa para cambiar el guion

El calendario se alinea ahora a su favor. El Mirassol afrontará tres partidos consecutivos como local, un factor que cambia por completo el contexto competitivo.

Contra Always Ready (Libertadores): Un duelo que puede servir como punto de inflexión emocional si logran un resultado positivo. Corinthians y Chapecoense (Liga): Dos enfrentamientos de peso, pero con margen para el equilibrio.

Jugar en casa suele incrementar el volumen ofensivo y reducir la presión ambiental. Para un bloque que ya genera mucho fútbol, este factor puede ser determinante para reencontrarse con la victoria.

El ataque: el principal indicador de mejora

Incluso en plena crisis de resultados, el Mirassol mantiene un patrón ofensivo consistente. Su media de disparos a puerta demuestra que llega con frecuencia y que tiene capacidad asociativa para construir jugadas de peligro.

Es difícil que este comportamiento se mantenga en el tiempo sin obtener recompensa. Tarde o temprano, las ocasiones se convierten en goles, especialmente contando con jugadores como Alesson y Tiquinho Soares.

Cuando esto ocurre, la percepción del mercado sobre el equipo cambia radicalmente. Los conjuntos que crean mucho suelen salir de las rachas negativas con más facilidad que aquellos que dependen de una eficacia puntual o de la suerte.

¿Dónde está el valor ahora mismo?

Aunque el momento actual del Mirassol pueda ahuyentar a algunos apostadores, los números cuentan otra historia. El rendimiento está ahí y el volumen también; solo falta el ajuste final en la definición.

En la práctica, el valor reside en anticiparse a ese ajuste. Con una serie de partidos como local y un patrón ofensivo tan marcado, el Mirassol se presenta como uno de los equipos más interesantes para seguir de cerca. No por lo que ha sumado hasta ahora, sino por lo que los datos nos dicen que está a punto de suceder.