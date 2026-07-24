Liverpool vs Sunderland Pronóstico y Apuestas Amistoso de Clubes | 25/07/26

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Liverpool 2-1 Sunderland

Liverpool 2-1 Sunderland Predicción de goleadores: Liverpool: Dominik Szoboszlai, Will Wright - Sunderland: Enzo Le Fee

La campaña 2025/26 es de esas que los aficionados del Liverpool querrán olvidar cuanto antes. Aunque defendían el título de la Premier League, nunca dieron la sensación real de poder revalidarlo. Un curso decepcionante que terminó poniendo fin a la etapa de Arne Slot en el banquillo.

El exentrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, ha tomado las riendas con la exigencia por las nubes. Su estilo de fútbol de alta intensidad y propuesta ofensiva ha suscitado comparaciones con la leyenda red Jürgen Klopp, devolviendo la ilusión a la hinchada.

El técnico español llevó a los Cherries a la sexta plaza la temporada pasada, a solo 3 puntos de su actual club. Sin embargo, habrá que esperar para ver al equipo a pleno rendimiento, ya que varios fijos de la primera plantilla aún no se han incorporado a la concentración.

Lo mismo le ocurre al Sunderland, con un buen número de futbolistas recuperándose tras llegar lejos en el Mundial o disfrutando de descanso extra. Los Black Cats vienen de firmar un año espectacular si tenemos en cuenta que era su regreso a la Premier League tras 8 años de ausencia.

Régis Le Bris ha realizado un trabajo encomiable al frente del equipo, metiéndolo en posiciones europeas al terminar en séptima posición, a solo tres puntos del Bournemouth de Iraola. Será apenas la segunda vez en la historia del club que disputen competición continental.

Su pretemporada ya se ha puesto en marcha con un primer ensayo ante el York. Ahora ponen rumbo a la Premier League Summer Series, donde el Liverpool será su rival de mayor envergadura. Un duelo exigente y de rodaje para ambas escuadras.

Alineaciones Probables Liverpool vs Sunderland

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili; Ramsay, Gomez, Jacquet, Kerkez; Nyoni, Jones, Szoboszlai; Elliott, Ngumoha, Wright.

Posible alineación del Sunderland:

Ellborg; Mukiele, O'Nien, Hume, Reinildo; Browne, Rigg, Scott; Le Fee, Tutierov, Ogunsuyi.

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Al Liverpool le costará coger ritmo de crucero

Con varios de los teóricos titulares indispuestos, es probable que a ambos conjuntos les falte la chispa habitual. Para los Reds supone su primer test de pretemporada de cara al nuevo curso, por lo que las referencias se reducen a la estadística del año pasado. En ese aspecto, el Liverpool logró ver portería al menos una vez en sus últimos 17 compromisos ligueros.

Lejos de su estadio mostraron un gran nivel realizador, firmando dos dianas en cada uno de sus tres últimos desplazamientos. No obstante, al equipo le costó con frecuencia entrar en calor durante los primeros 45 minutos. De hecho, 39 de sus 63 goles en liga llegaron en el segundo tiempo.

Esto significa que el 62% de su producción goleadora se concentró en el segundo acto, pasando de un promedio de 0.63 tantos por partido en la primera mitad a un 1.03 tras el descanso. Con un once plagado de jóvenes e inexperto sobre el verde, lo lógico es que la mejor versión del Liverpool aparezca en la segunda parte.

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Se anticipa un arranque espeso en Nashville

Bajo el sofocante calor de Nashville, Tennessee, los dos bloques sufrirán para encontrar la fluidez. El Geodis Park se engalana para recibir a dos escuadras de la Premier League con la promesa de un choque intenso, aunque la realidad dictamina que acaban de romper a sudar.

Por ello, se prevé una primera mitad de tanteo y prudencia mientras los futbolistas van acumulando minutos de competición. Sin sus hombres clave sobre el césped, los más jóvenes necesitarán un tiempo de adaptación. No esperamos grandes movimientos en el marcador antes del descanso.

Cabe destacar que el Liverpool no mandaba al descanso en el 66% de sus partidos de la Premier League el año pasado. Por su parte, los números del Sunderland reflejan un 79% de encuentros con empate al ecuador de los 90 minutos, el tercer registro más alto de la liga. Además, ningún otro equipo de la máxima categoría inglesa sumó más empates a cero al descanso que los 16 del Sunderland en 38 jornadas (un 42%).

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Un segundo tiempo con mayor agitación

Como consecuencia de un inicio reservado, el partido debería animarse tras el paso por vestuarios. La tendencia del Liverpool a ver puerta con más frecuencia en la reanudación es un excelente indicador. Los datos del Sunderland apuntan en la misma dirección: anotaron 29 de sus 42 goles (un 69%) en las segundas partes.

Los Reds afrontan este duelo tras una racha de cuatro partidos sin ganar al cierre del curso pasado, repartidos en dos empates y dos derrotas. En cambio, los Black Cats enlazan cinco choques invictos, habiendo ganado los últimos tres de forma consecutiva. Aun así, acusarán más la ausencia de sus figuras referencia, sin olvidar que no han sido capaces de vencer al Liverpool en sus últimos 12 enfrentamientos directos.

De todos modos, tienen argumentos suficientes para poner en aprietos a la zaga rival. Con un 68% de los partidos ligueros del Liverpool concluyendo con goles de ambos lados, los de Le Bris tendrán sus opciones. A esto se suma que ambos conjuntos marcaron en la segunda mitad en el 50% de los compromisos del Liverpool en la liga, la cifra más alta del torneo. Prevemos un guion muy similar en el Geodis Park este fin de semana.