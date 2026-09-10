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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 3-1 Fulham

Liverpool 3-1 Fulham Pronóstico de goleadores: Liverpool: Isak, Szoboszlai, Barcola - Fulham: García

El Liverpool recibe al Fulham en Anfield el sábado, en su cuarto partido de la campaña 2026/27 de la Premier League. Los locales llegan tras una victoria a mitad de semana en la Champions League ante el Atlético de Madrid.

El conjunto de Andoni Iraola ha encontrado su mejor versión. Una cómoda victoria por 2-0 en Ipswich fue seguida de un triunfo por 2-1 ante el Atlético, remontando el resultado. Dominik Szoboszlai empató el partido antes de que Alexis Mac Allister marcara cinco minutos después del descanso.

Tras el encuentro, Iraola confirmó que Cody Gakpo es duda por un golpe. Es un contratiempo importante, ya que el neerlandés acumula cuatro goles o asistencias en tres partidos. Bradley Barcola fue sustituido por calambres, pero debería estar disponible. Hugo Ekitiké, Conor Bradley y Giovanni Leoni siguen de baja.

Una visita a Anfield debe de parecer una tarea complicada para un Fulham que difícilmente podría estar en peor forma. Álvaro Arbeloa ha perdido los tres partidos de liga desde que sustituyó a Marco Silva en el verano.

Derrotas en casa ante el Chelsea y el Crystal Palace flanquearon una caída por 1-0 en Sunderland. El Fulham ha encajado siete goles y está último sin puntos. Arbeloa ya siente la presión de la afición, y el escrutinio mediático también aumenta. Tanto Tom Cairney como Luc de Fougerolles se perderán la visita a Merseyside por lesión.

Alineaciones probables Liverpool vs Fulham

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Muñoz, Wirtz, Ngumoha, Isak

Posible alineación del Fulham:

Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Iwobi, Charles, Bobb, King, Palacios, García

La historia augura muchos goles el sábado

Cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre estos equipos han dejado tres o más goles. Además, ambos equipos han marcado en siete de los últimos ocho.

La visita más reciente a Craven Cottage terminó 2-2. Arbeloa ha adoptado un sistema atrevido que combina presión alta y línea defensiva adelantada. Esa estructura deja poca cobertura defensiva y genera caos en las transiciones.

El Fulham ha encajado siete goles en tres partidos como consecuencia de ello. Aun así, ha generado 5,42 goles esperados propios. El Liverpool, por su parte, también ha encajado en tres de sus cuatro partidos competitivos esta temporada. Con todo, este parece el pronóstico Liverpool vs Fulham con el valor más claro de los tres.

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El volumen de disparos no debería ser un problema para los Reds

El Liverpool ha promediado seis tiros a puerta por partido esta temporada. Alexander Isak suma tres goles en tres partidos de liga. Cody Gakpo, Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai generan peligro constantemente por detrás de él.

El Fulham ha encajado siete goles en tres partidos y no ha dejado su portería a cero en ninguno. Su línea agresiva invita a los rivales a disparar en lugar de contenerlos. El Crystal Palace los desarmó repetidamente al contragolpe el fin de semana pasado. Incluso las Águilas lograron cinco tiros a puerta en Craven Cottage.

El Liverpool debería disfrutar de presión sostenida y un alto volumen de ataques en Anfield. Una probabilidad implícita del 54,6 % parece escasa para un equipo con un ritmo ofensivo en ascenso.

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Szoboszlai, muy involucrado si Gakpo y Barcola no llegan a tiempo

Szoboszlai marcó el gol del empate del Liverpool ante el Atlético de Madrid el miércoles por la noche. También transformó un penalti en el tiempo añadido en Newcastle en la primera jornada.

Eso lo confirma como el lanzador designado de Iraola desde los once metros. Ha recorrido 33,3 km esta temporada, más que cualquiera de sus compañeros. Ese ritmo de trabajo le permite llegar tarde al área y generar ocasiones de disparo tras rechaces y centros.

Además, se encargó de la mayoría de los córners del Liverpool a mitad de semana, otra vía clara hacia una asistencia. La desorganización defensiva del Fulham debería propiciar ocasiones en segundas jugadas. Una probabilidad implícita del 50 % resulta sorprendentemente baja aquí.

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