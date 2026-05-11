Lens vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 13/05/26

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Mejores apuestas Lens vs PSG

Lens (Gana o Empata) ⭐ @ 1.86 en 1xBet

Más de 4.5 goles totales ⭐ @ 3.56 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Lens 3-2 PSG

Lens 3-2 PSG Pronóstico de goleadores: Lens: Wesley Said, Odsonne Edouard, Rayan Fofana; PSG: Ousmane Dembele, Vitinha

Al Lens le está costando encontrar la regularidad ahora que la temporada de la Ligue 1 llega a su fin. Solo han ganado dos de sus últimos cinco encuentros, con dos empates y una derrota en el proceso.

Tras encadenar sendos empates ante Brest y Niza, lograron una victoria sufrida pero vital por 1-0 contra el Nantes, colista de la tabla. Un tanto de Mezian Soares, de apenas 16 años, situó al Lens a tres puntos del PSG, aunque con un partido más en su haber.

Por su parte, el Paris Saint-Germain llega a este partido aplazado tras vencer por 1-0 al Brest. Désiré Doué salió desde el banquillo para ser decisivo, anotando el único gol en los minutos finales.

Antes de este duelo crucial, el PSG aventaja al Lens en seis puntos. Incluso un empate les aseguraría matemáticamente su 14º título de la Ligue 1 en el Stade Bollaert-Delelis, un escenario donde han salido victoriosos en sus últimas dos visitas ligueras.

Como mejor visitante de la temporada, el PSG tiene la oportunidad de sentenciar el campeonato. Sin embargo, el Lens es el mejor local de este curso. Esperamos un duelo vibrante; el factor campo y un calendario algo más favorable podrían inclinar la balanza a favor de los "Sang et Or" en un final de infarto.

Alineación probable del Lens:Alineación probable del PSG:

Alineaciones Probables Lens vs PSG

Posible alineación del Lens:

Risser, Sarr, Baidoo, Ganiou, Udol, Haidara, Bulatovic, Sima, Fofana, Edouard, Said

Posible alineación del PSG:

Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Las mejores apuestas Lens vs PSG

1er Pronóstico Lens vs PSG: Lens (Gana o Empata) @ 1.86 en 1xBet

La fortaleza en casa hace atractiva la doble oportunidad del Lens

El Lens sudó tinta para llevarse los tres puntos ante el Nantes y el PSG hizo lo propio frente al Brest. Ambos equipos llegan a esta penúltima jornada con todo en juego y solo seis puntos de diferencia.

Los locales no han empatado ni uno solo de sus 16 partidos en casa esta temporada: suman 14 victorias y dos derrotas. Con solo 11 goles encajados en su feudo, el Lens tiene argumentos de sobra para frenar a los actuales campeones de Europa.

El PSG alineó un equipo alternativo contra el Brest, pero aquí saldrán con toda la artillería. No obstante, se han mostrado vulnerables desde su agónico 5-4 contra el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League.

La doble oportunidad a favor del Lens (gana o empata) tiene mucho valor. Los locales solo han perdido uno de sus últimos 17 partidos oficiales en casa. Si bien el PSG es el mejor visitante, su derrota por 3-1 en Rennes a mediados de febrero dejó al descubierto sus carencias defensivas.

2ºPronóstico Lens vs PSG: Más de 4.5 goles totales @ 3.56 en 1xBet

Lluvia de goles en el Bollaert-Delelis

Lens y PSG ocupan el tercer puesto compartido entre los 18 equipos de la Ligue 1 en el mercado de "Más de 4.5 goles totales" esta campaña. Ambos han protagonizado encuentros de marcador abultado a lo largo de todo el año.

En el caso del Lens, tres de sus últimos cinco partidos ligueros han superado la barrera de los 4.5 goles. En cuanto al PSG, solo la ida de semifinales de Champions contra el Bayern superó esa cifra recientemente; los parisinos no ven más de 4.5 goles en liga desde su goleada por 5-0 al Marsella a principios de febrero.

Aun así, el conjunto visitante ha sido dominante fuera de casa en todas las competiciones últimamente, logrando mantener su portería a cero en cinco de sus seis salidas más recientes.

Se espera que ambos conjuntos vayan a por todas, sin espacio para la especulación. Solo la victoria mantiene vivas las esperanzas del Lens de lograr su primer título de liga, mientras que el PSG es una máquina de anotar cuando carbura. Apostar por un festival de goles ofrece una rentabilidad muy interesante en cualquier operador.

3er Pronóstico Lens vs PSG: Empate al descanso @ 2.39 en 1xBet

Tablas al descanso

El Lens se mostró extremadamente cauto en su victoria por 1-0 sobre el Nantes, especialmente en la primera mitad. Los de Pierre Sage registraron un xG (goles esperados) de apenas 0.43 tras seis disparos, con solo dos entre los tres palos.

Tuvo que aparecer el joven debutante de 16 años, Mezian Soares, para mantener viva la lucha por el título. Sin él, el PSG ya sería campeón. El Lens también llegó al descanso con 0-0 frente al Niza y no logró marcar contra el Brest en la jornada anterior.

El PSG también estuvo discreto en la primera parte ante el Brest, necesitando que Doué saliera del banco para desatascar el partido. A principios de mes contra el Lorient, se fueron al descanso con un 1-1 tras el gol inicial de Ibrahim Mbaye.

Ambos equipos querrán imponer su ley pronto, pero prevemos un inicio muy cerrado en el Bollaert-Delelis. El valor real está en buscar un empate al descanso entre estos dos aspirantes al título.