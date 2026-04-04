Inter vs Roma Pronóstico y Apuestas Serie A | 05/04/26

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Mejores apuestas Inter vs Roma

Ambos equipos marcan: Sí ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Menos de 2.5 goles totales ⭐ @ 1.98 en 1xBet

Doble oportunidad: Roma o empate ⭐ @ 2.30 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Inter 1-1 Roma

Inter 1-1 Roma Pronóstico de goleadores: Inter: Federico Dimarco; Roma: Lorenzo Pellegrini

Vuelve el fútbol en Italia tras el mazazo que supuso para la selección nacional quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo. La atención está ahora en la competición doméstica con varios duelos de alto voltaje en el calendario. La Roma visita el Stadio Giuseppe Meazza para medirse a un Inter que parece haber perdido el ritmo de crucero.

Los Nerazzurri han experimentado un bajón de rendimiento notable desde su derrota por 1-0 en el derbi ante el AC Milan. Actualmente encadenan tres jornadas de Serie A sin conocer la victoria, tras empatar 1-1 en sus dos compromisos anteriores frente a Atalanta y Fiorentina.

Pese a todo, los hombres de Christian Chivu mantienen una ventaja de 6 puntos en la cima. El equipo agradecerá el regreso a su feudo, donde se mantienen invictos en sus últimos 8 encuentros de liga.

Por su parte, la Roma puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar con una victoria por la mínima (1-0) ante el Lecce. El gol de Robinio Vaz en el minuto 60 aseguró los tres puntos en el Stadio Olimpico, suponiendo el primer triunfo Giallorossi en tres jornadas ligueras. No obstante, sus números como visitante son preocupantes: no han logrado ganar en sus últimas seis salidas oficiales, con un balance de tres derrotas y tres empates.

Ambos conjuntos vienen de ser eliminados recientemente de las competiciones europeas, por lo que ahora el foco principal es el torneo local. Tanto el Inter como la Roma han tenido dificultades para atacar con fluidez, mientras que sus carencias defensivas han quedado al descubierto. Este escenario hace que el empate sea un resultado muy probable.

Alineaciones Probables Inter vs Roma

Posible alineación del Inter:

Sommer, Bisseck, Akanji, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito.

Posible alineación del Roma:

Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Pisilli, Pellegrini, Malen.

Las mejores apuestas Inter vs Roma

1er Pronóstico Inter vs Roma: Ambos equipos marcan: Sí @ 1.95 en 1xBet

Yann Sommer, guardameta del Inter, es estadísticamente el mejor de la liga con 14 porterías a cero en 28 partidos. Comparte el récord con Jean Butez, aunque este último ha disputado dos partidos más con el Como. Por su parte, Mile Svilar, de la Roma, le sigue de cerca con 13 encuentros imbatido.

La última victoria de los Nerazzurri sin encajar goles fue a finales de febrero (2-0 ante el Genoa). También lograron un empate sin goles contra el Como en semifinales de la Coppa Italia. Desde entonces, su defensa se ha mostrado desorganizada, concediendo un gol en cada uno de sus últimos tres partidos de liga y anotando solo dos tantos.

La Roma ha estado vulnerable atrás y poco efectiva en ataque, pero llegará motivada para ampliar su racha tras vencer al Lecce. Además, el conjunto romano ha logrado ver puerta en sus últimos nueve partidos oficiales.

El Inter ha marcado al menos un gol en sus últimos ocho partidos de liga en casa. Por otro lado, confiamos en que el ataque de la Roma también logre perforar la red rival. Anticipamos un duelo muy cerrado en el que ambos equipos terminen concediendo.

2ºPronóstico Inter vs Roma: Menos de 2.5 goles totales @ 1.98 en 1xBet

Desde que ganaron 3-2 a la Juventus en el Derby d’Italia, el rendimiento del Inter de Milán ha caído en todas las competiciones. Los Nerazzurri solo han ganado dos de sus siguientes ocho partidos oficiales y ambos fueron contra equipos de la zona baja de la clasificación.

La mitad de sus 30 partidos en la Serie A han tenido menos de 2.5 goles totales. Lideran la faceta goleadora de la liga con 66 tantos y presumen de la tercera mejor defensa, con solo 24 goles encajados.

La Roma se mostró bastante sólida atrás hasta que comenzó su reciente bache. Los pupilos de Gasperini comparten la segunda mejor defensa del campeonato con el Milan, habiendo recibido solo 23 goles. Además, en 20 de los 30 partidos de liga de la Roma esta temporada se ha cumplido el mercado de "Menos de 2.5 goles".

De sus últimos 10 enfrentamientos directos oficiales, siete produjeron menos de 2.5 goles totales. Considerando el estado de forma reciente y las estadísticas defensivas, esperamos un partido de marcador bajo en el Stadio Giuseppe Meazza.

3er Pronóstico Inter vs Roma: Doble oportunidad: Roma o empate @ 2.30 en 1xBet

Los últimos enfrentamientos entre estos dos colosos han sido muy equilibrados. Cuatro de los últimos cinco choques en Serie A terminaron con un marcador de 1-0 (tres a favor de los Nerazzurri). Sin embargo, cabe recordar que la Roma ganó en este estadio por ese mismo resultado la temporada pasada.

Al Inter le ha faltado temple para sentenciar su ventaja en el liderato. Los Rossoneri les acechan a solo 6 puntos cuando restan ocho jornadas. Los dos empates 1-1 consecutivos han evidenciado su fragilidad: en ambos casos, el Inter encajó el gol del empate en los últimos 15 minutos tras haberse adelantado pronto.

La Roma cortó su mala racha con una victoria sufrida pero vital ante el Lecce. Estarán extramotivados para pelear por los puestos de Champions League, que ahora tienen a solo tres puntos de distancia.

El empate se perfila como el escenario más factible en este operador. No obstante, la Loba ya demostró el curso pasado que el Inter no es invencible en su estadio. Apostar por una doble oportunidad a favor de la Roma es una opción de valor en esta casa de apuestas.