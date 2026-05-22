Hull City vs Middlesbrough Pronóstico y Apuestas EFL Championship | 23/05/26

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Mejores apuestas Hull City vs Middlesbrough

El Hull City asciende ⭐ @ 2.555 en 1xBet

Empate al descanso ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Hull City o Empate (Doble oportunidad) ⭐ @ 1.887 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Hull City 1 - 0 Middlesbrough

Hull City 1 - 0 Middlesbrough Pronóstico de goleadores: Hull City: Oliver McBurnie

El Hull City ya conoce por fin a su rival en la final de los play-offs de la Championship. El Middlesbrough, por su parte, se ha encontrado con una segunda oportunidad de oro este fin de semana.

Los Tigers estuvieron a punto de quedarse fuera de los puestos de play-off de la forma más cruel. Si no fuera por su victoria en casa ante el Norwich en la última jornada, el Wrexham (séptimo clasificado) les habría arrebatado la plaza.

Su rendimiento en el tramo final de la temporada regular dejó bastantes dudas, logrando un solo triunfo en sus últimos cinco compromisos. A fin de cuentas, la pegada del Hull fue lo que los catapultó hacia la meta. Una pegada que también resultó salvadora en una durísima y ajustadísima semifinal contra el Millwall.

Los Tigers encajaron 66 goles en sus 46 partidos de liga; de hecho, solo tres equipos de toda la categoría concedieron más goles que ellos, y sus goles esperados (xG) se situaron como los decimoséptimos de la división.

Sin embargo, han mostrado una efectividad demoledora de cara a portería, castigando al rival en las pocas ocasiones que generan por partido. Si mantienen esa puntería el sábado, la balanza podría decantarse a su favor.

En cuanto al Middlesbrough, su reclamación para exigir la expulsión del Southampton de la final de los play-offs por el caso 'Spygate 2.0' surtió efecto.

Los hombres de Kim Hellberg habían caído ante los Saints en una eliminatoria de ida y vuelta que se resolvió con un desenlace dramático de última hora. El técnico sueco ha confirmado que la plantilla pasó casi una semana y media apartada de los campos de entrenamiento tras la dolorosa derrota en St Mary’s.

Está por ver si este parón imprevisto beneficiará o perjudicará los intereses del Boro. A lo largo del curso general, el Middlesbrough registró el segundo mejor ratio de goles esperados a favor (xGF) de la categoría, promediando 1.83 por encuentro, solo por detrás del Coventry con 1.83.

Alineaciones Probables Hull City vs Middlesbrough

Posible alineación del Hull City:

Brynn, Brittain, Target, Fry, Malanda, Morris, Hackney, McGree, Whittaker, Gilbert, Strelec.

Posible alineación del Middlesbrough:

Pandur, Hughes, Egan, Ajayi, Giles, Coyle, Slater, Crooks, Millar, Belloumi, McBurnie.

Las mejores apuestas Hull City vs Middlesbrough

1er Pronóstico Hull City vs Middlesbrough: El Hull City asciende @ 2.555 en 1xbet

Confianza total en que los Tigers cumplan el objetivo

El Middlesbrough dio un golpe sobre la mesa a principios de diciembre al arrollar a los Tigers con un contundente 4-1 a domicilio. Sin embargo, el Hull se tomó la revancha apenas unas semanas después, asaltando el Riverside Stadium con un ajustado 1-0.

El Hull no tiene absolutamente nada que perder este fin de semana. Lograron certificar la sexta plaza in extremis en la última jornada del campeonato regular. El simple hecho de estar en la final de Wembley ya es un éxito, por lo que saltarán al césped con mucha más soltura y frescura mental que un Boro que arrastra un notable desgaste físico y psicológico.

Aunque en el vestuario de Kim Hellberg respiren aliviados al sentir que se ha hecho justicia, la realidad es que acumulan 9 días sin entrenar. En una fase tan crucial del curso, cualquier pérdida de tono físico puede resultar letal en una cita de este calibre. Además, es de sobra conocido que al Boro se le atragantan los bloques bajos desde el mes de enero, y el Hull domina ese entramado defensivo a la perfección.

Por ello, apostamos por que los Tigers amarrarán el partido en los 90 minutos reglamentarios o, en su defecto, llevarán la eliminatoria a una tanda de penaltis donde sellarán un ascenso histórico.

2ºPronóstico Hull City vs Middlesbrough: Empate al descanso @ 2.10 en 1xbet

Unos primeros 45 minutos de tanteo y máxima cautela

El Middlesbrough ha encajado una media de apenas 0.46 goles en la primera mitad en lo que va de temporada. Por su parte, los Tigers se han marchado al descanso con la portería a cero en más de la mitad (54%) de sus partidos ligueros. Pese a los datos, este operador nos ofrece la opción del empate al descanso con una probabilidad implícita de solo el 45.45%.

La final del play-off de la Championship es mundialmente conocida como el partido más millonario del fútbol. No se trata solo del orgullo de jugar y reinar en Wembley; el verdadero premio es el billete directo a la Premier League para competir de tú a tú con la élite del fútbol mundial. Es por eso que este pronóstico representa la apuesta con mayor valor de nuestro trío de recomendaciones para el Middlesbrough vs Hull City.

La propuesta táctica del Hull pasará por desesperar y contener a su rival para luego matarlo al contragolpe. Prevemos una primera parte donde los Tigers cederán la posesión al Boro. Sin embargo, a los de Hellberg les costará un mundo derribar a un Hull que disfruta de verdad con el arte de defender.

3er Pronóstico Hull City vs Middlesbrough: Hull City o Empate (Doble oportunidad) @ 1.887 en 1xbet

Las casas de apuestas dan un 50% de opciones de victoria al Boro en el tiempo reglamentario

Las cuotas nos permiten cubrir el resultado tras los 90 minutos con un empate o una victoria del Hull a una probabilidad de apenas el 50%. Esto significa que las casas de apuestas estiman que el Middlesbrough tiene un 50% de opciones de amarrar el triunfo sin necesidad de prórroga.

Un porcentaje que parece excesivamente generoso si ponemos todas las cartas sobre la mesa. Para empezar, Hellberg confirmó que su plantilla no volvió a pisar el césped de entrenamiento desde la vuelta de las semifinales hasta el pasado jueves por la mañana.

El mercado parece haber reaccionado con excesivo optimismo ante la noticia de que Hayden Hackney ha regresado a las sesiones grupales. El timonel y estrella del Boro ha estado en el dique seco los dos últimos meses por un problema en el gemelo.

Aunque su regreso supone una inyección de moral tremenda para el grupo, su ritmo competitivo es una auténtica incógnita. Alinearlo directamente en el ecosistema de alta presión de una final en Wembley es una decisión de muchísimo riesgo para Hellberg. Para colmo, el Boro echará enormemente de menos la entrega en punta de Tommy Conway, baja definitiva por una lesión de tobillo.

El estilo pragmático y de transiciones rápidas del Hull convertirá el partido en un laberinto para el Middlesbrough. Consideramos que las probabilidades deberían inclinarse mucho más hacia las tablas y la prórroga, situando las opciones reales de victoria del Boro en los 90 minutos en torno a un 40%-45%.