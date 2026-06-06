Huachipato vs Colo Colo pronóstico: Victoria del Cacique | 07/06/2026

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Mejores apuestas Huachipato vs Colo Colo

Gana Colo Colo⭐ @ 1.66 en 1xBet

Ambos equipos no anotan⭐ @ 2.10 en 1xBet

Menos de 2.5 goles⭐ @ 2.07 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Huachipato vs Colo Colo son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más por la Copa de la Liga, donde Huachipato, equipo que ha ido de menos a más en la temporada, recibe a un Colo Colo que sigue convenciendo a su afición con triunfos y goles. Un partido cerrado por la calidad de ambas escuadras, con la ventaja de que termine con menos de dos anotaciones.

El Cacique llega como amplio favorito de vencer a Huachipato, impulsado por su sólida posición en el Grupo A del torneo de copa. Un duelo que llega con la oportunidad de que el equipo de Fernando Ortiz sume para pelear por el pase a las Semifinales.

Alineaciones Huachipato vs Colo Colo

Posible alineación de Huachipato:

Bravo, Guaiquil, Caroca, Vargas, Velásquez, Sepúlveda, Briceño, Silva, Cañete, Abarzúa, Altamirano

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán

1er Pronóstico Huachipato vs Colo Colo: Gana Colo Colo ⭐ @ 1.66 por 1xBet

El pronóstico señala como favorito al equipo albo para llevarse la victoria. Siendo un duelo emocionante correspondiente a la Copa de la Liga, formando parte de la actividad del Grupo A. El Cacique llega como segundo del sector y Huachipato es tercero con cinco unidades, con pocas posibilidades de pelear el pase a la siguiente ronda.

El partido se va a jugar en el Estadio CAP de Talcahuano. Pese a la localía de Huachipato, la gran demanda de entradas de parte de la afición alba asegura un ambiente favorable para los visitantes. Además, los últimos enfrentamientos suelen ser muy abiertos y con goles.

Por lo que es viable una victoria de Colo Colo de Fernando Ortiz ante Huachipato en el certamen de copa.

2do Pronóstico Huachipato vs Colo Colo: Ambos equipos no anotan ⭐ @ 2.10 por 1xBet

La marca de que ambos clubes anotan es altamente probable y una opción viable para la mayoría de los expertos. Esto se respalda por los acontecimientos recientes, donde los encuentros suelen definirse con la portería en cero, como la más reciente victoria 4-2 de Colo Colo a La Serena en la Liga de Primera.

Históricamente y, sobre todo, el presente de Colo Colo es bastante positivo hablando de su defensa y suele mantener un esquema efectivo fuera de casa con seis triunfos y una victoria en sus últimos siete encuentros. En los enfrentamientos recientes, el Cacique suele ser el plantel que da la apertura y cierre en los marcadores con un máximo de dos goles.

Conforme a los últimos datos está claro que la pizarra termine a favor de Colo Colo en la cancha de Talcahuano.

3er Pronóstico Huachipato vs Colo Colo : Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.07 por 1xBet

La cuota de menos de 2.5 goles en este compromiso suele ser la más viable, ya que ambos equipos priorizan el orden táctico y sus encuentros recientes suelen ser cerrados y de trámite estratétigo, es decir, le dan prioridad al buen juego que a los goles. Aunque el plantel de Fernando Ortiz mantiene un equilibrio en su forma de jugar y, por consiguiente, el resultado.

En la Copa de la Liga, los dos clubes arrojan un porcentaje mayor al 70% de que se de el menos de 2.5 anotaciones, en parte es por el rigor defensivo que aplica el Cacique como visitante y la necesidad del rival al momento de conceder espacios en casa, sumando tan sólo un triunfo en cinco partidos.

Con respecto al resultado, es viable que el marcador culmine con menos de 2.5 goles y una victoria de Colo Colo en el CAP.