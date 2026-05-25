Flamengo vs Cusco Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 26/05/26

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Mejores apuestas Flamengo vs Cusco

Flamengo/Flamengo (Descanso/Final) ⭐ @ 1.42 en 1xBet

Cusco no marca ⭐ @ 1.59 en 1xBet

Gol marcado de cabeza ⭐ en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Flamengo 3-0 Cusco

La buena puesta en escena de Flamengo en lo que acabó siendo una dolorosa derrota por 3-0 ante Palmeiras solo hace que resulte más frustrante la expulsión de Jorge Carrascal, la tercera del mediapunta colombiano en lo que va de temporada.

Ahora que se distanció del liderato en el Brasileirão, Flamengo concentra todas sus fuerzas en la Libertadores. Su objetivo primordial es pelear por terminar como el mejor equipo de la fase de grupos, ya que tiene asegurada la primera plaza de su zona de forma matemática.

Por su parte, Cusco no se juega ni el consuelo de una plaza para la Copa Sudamericana como tercero de grupo, ya que su última posición está totalmente sentenciada. El conjunto peruano llega tras sumar una victoria por 1-0 en su campeonato local, donde ocupa la sexta posición de la tabla general a pesar de arrastrar un balance de goles negativo (-4).

Alineaciones Probables Flamengo vs Cusco

Posible alineación de Flamengo:

Rossi, Emerson, Danilo, L. Pereira, A. Lucas, Jorginho, Saúl, L. Araújo, Carrascal, B. Henrique y Plata.

Posible alineación de Cusco:

Díaz, Ruidiaz, Choi, Ampuero, Zevallos, Valenzuela, Herrera, Soto, Colman, Tévez, Silva.

Las mejores apuestas Flamengo vs Cusco

1er Pronóstico Flamengo vs Cusco: Flamengo/Flamengo (Descanso/Final) @ 1.42 en 1xBet

Tal vez el duelo con mayor disparidad técnica de la Libertadores

Jugar en inferioridad numérica durante la mayor parte del encuentro no justifica la tremenda vulnerabilidad que mostró Flamengo ante Palmeiras, hasta el punto de encajar un 3-0 que pudo ser aún más abultado en el tramo final.

Al mismo tiempo, no se puede pasar por alto lo imponente que fue el arranque del "Mengão" frente al líder del Brasileirão antes de perder por completo el control del choque.

Si hay un rival propicio en este grupo para que Flamengo transforme ese dominio arrollador en goles y termine firmando una goleada plácida, ese es Cusco. El cuadro peruano apenas ha sido capaz de sumar un punto de los primeros 15 disputados en la competición.

2ºPronóstico Flamengo vs Cusco: Cusco no marca @ 1.59 en 1xBet

El Fla solo ha encajado dos goles en cinco partidos

Tras haber derrotado a Cusco a domicilio por 2-0 en el inicio de esta Libertadores, el Fla presume de unos registros defensivos fantásticos en su grupo. De hecho, es dueño de la segunda mejor defensa de todo el torneo, solo por detrás de un Rosario Central que ha mantenido su portería a cero tras cinco jornadas.

Si Cusco no está logrando firmar grandes números en ataque ni en la liga peruana, donde promedia poco más de un gol por encuentro, el reto será mayúsculo al medirse a un bloque del nivel y la exigencia de Flamengo.

3er Pronóstico Flamengo vs Cusco: Gol marcado de cabeza en 1xBet

Peligro real en el juego aéreo

Si tenemos en cuenta que tres de los 11 goles de Flamengo llegaron por una victoria por W.O. ante Independiente Medellín —en un partido que se suspendió por incidentes con la afición colombiana—, el equipo carioca registra un porcentaje muy elevado de tantos anotados de cabeza.

Tres de los ocho goles reales de Flamengo en esta Copa Libertadores han llegado por la vía aérea. Curiosamente, es la misma cifra que acumula el conjunto rubro-negro en el Brasileirão, pero en una muestra de partidos mucho mayor. Esto demuestra el peligro que atesora el equipo en las jugadas de estrategia.