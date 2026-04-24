Cuotas de Libertadores 2026: Flamengo y Palmeiras lideran una vez más

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Con un dominio aplastante en los últimos años, los brasileños vuelven a encabezar las cuotas. Flamengo y Palmeiras lideran la fila de candidatos.

Los clubes brasileños dominan la historia reciente de la Libertadores y se mantienen como los grandes favoritos en las cuotas actualizadas para este 2026.

Mercado Cuotas Flamengo será campeón de la Libertadores 4.00 Palmeiras será campeón de la Libertadores 5.50 Boca Juniors será campeón de la Libertadores 10.00 Corinthians será campeón de la Libertadores 13.00

Estas cuotas han sido extraídas de la casa de apuestas 1xBet y pueden sufrir alteraciones.

Los brasileños siguen dominando la Libertadores

La Copa Libertadores atraviesa un momento de absoluta claridad: el dominio brasileño. Ya son seis títulos consecutivos, con equipos como Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo levantando el trofeo. Este patrón ha dejado de ser algo puntual para convertirse en una tendencia sólida.

Este escenario impacta directamente en el mercado. Las cuotas reflejan esta superioridad, situando a los clubes de Brasil como los principales favoritos desde el arranque de la competición. Y, hasta la fecha, nada indica que vaya a haber un cambio en este equilibrio de fuerzas.

Flamengo lidera el mercado de cuotas

Flamengo vuelve a aparecer como el máximo favorito para alzarse con el título. El actual campeón ha comenzado con buen pie la fase de grupos, sumando dos victorias en sus primeros encuentros.

Más allá de los resultados, el momento que atraviesa el equipo es determinante. Bajo la dirección de Leonardo Jardim, el "Mengão" ha ganado una consistencia envidiable y se ha vuelto letal en ataque. Mantienen una intensidad alta y demuestran capacidad para controlar los partidos de mayor peso. En lo que va de temporada, registran 26 partidos con un balance de 14 victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

Otro punto relevante es su historial reciente. El título de la última edición, venciendo al Palmeiras en la final, refuerza su estatus. En cualquier operador, esto se traduce en cuotas más ajustadas, pero también en una mayor confianza por parte de los apostadores.

Palmeiras mantiene un estándar de alto nivel

Palmeiras se mantiene como el principal rival a batir. El equipo de San Pablo conserva números muy sólidos en la competición, con una media de 2,2 goles por partido desde la temporada pasada y apenas 0,8 encajados.

Este equilibrio entre la zona ofensiva y la retaguardia sitúa al "Verdão" en un escalón superior. No es solo un equipo que gana; es un conjunto que domina los tiempos, minimiza riesgos y mantiene una regularidad constante. Este año, suman ya 19 victorias, cuatro empates y solo tres derrotas.

Aunque no levantaron el último trofeo, su rendimiento los mantiene fijos entre los favoritos de cualquier casa de apuestas. En torneos de largo recorrido como la Libertadores, la consistencia suele pesar tanto como el estado de forma puntual.

Boca intenta romper la hegemonía

Boca Juniors surge como el nombre más fuerte fuera de las fronteras brasileñas. De hecho, es el único club no brasileño entre los grandes favoritos según el pronóstico actual de las cuotas. En lo que va de año, acumulan nueve victorias, seis empates y solo dos derrotas.

Su mística e historia juegan a favor, pero también generan ciertas dudas. El club Xeneize no gana la Libertadores desde 2007 y se quedó a las puertas con los subcampeonatos de 2012 y 2023. En definitiva, siempre está cerca, pero le falta el remate final.

Aun así, su presencia en la parte alta del mercado demuestra el respeto que le tiene el sector. En un panorama teñido de verde y amarillo, Boca aparece como la principal amenaza para romper el orden establecido, aunque todavía un paso por detrás de los favoritos.

Otros aspirantes que vienen desde atrás

Más allá de los tres grandes candidatos, otros clubes asoman en el radar. Fluminense, Corinthians y Cruzeiro completan el grupo de los más cotizados, ocupando posiciones intermedias en las cuotas. Son equipos competitivos con plantillas suficientes para avanzar en las rondas iniciales y, dependiendo de los cruces, crecer en el torneo.

No obstante, existe una diferencia de nivel evidente. Estos equipos funcionan más como alternativas o para incluirlos en una apuesta combinada que como favoritos reales a día de hoy. Les falta, principalmente, esa solvencia al más alto nivel que Flamengo y Palmeiras demuestran con regularidad.

Otro factor clave es el contexto actual. Mientras los favoritos mantienen un rendimiento sólido, estos clubes suelen oscilar más durante la temporada. En competiciones tan exigentes, esa irregularidad se acaba pagando cara en las fases decisivas.

Esto no significa que no tengan potencial. En las eliminatorias de ida y vuelta, un buen momento de forma puede cambiar el guion rápidamente. Aun así, analizando el conjunto —rendimiento, historial y lectura de mercado—, estos equipos siguen un peldaño por debajo en la lucha por la gloria eterna.

¿Dónde está el valor?

El mercado es transparente: Flamengo y Palmeiras llevan la delantera. Y no solo por el escudo, sino por lo que demuestran en el campo. Son las escuadras mejor preparadas para llegar hasta el final.

En la práctica, ir en contra de esta tendencia requiere encontrar señales claras de un bajón de rendimiento. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Al contrario, ambos mantienen el listón muy alto y siguen siendo las referencias absolutas.

Por lo tanto, el valor no reside en intentar evitar a los favoritos, sino en identificar cuándo el operador puede estar subestimando esa ventaja competitiva. A día de hoy, todo apunta a que viviremos un nuevo capítulo del dominio brasileño en la Copa Libertadores.