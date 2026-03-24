Concepción vs Colo Colo pronóstico: Copa de la Liga | 24/03/2026

Mejores apuestas Concepción vs Colo Colo

Gana Colo Colo⭐ @1.83 en 1xBet

Over de 2.5 goles⭐ @1.65 en 1xBet

Ambos equipos si anotan⭐@1.62 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de Colo Colo a Concepción.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más por la Copa de la Liga, donde Deportes Concepción recibe a un Colo Colo que se mantiene con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Siendo líder con 15 unidades en siete fechas disputadas.

Por otro lado, Concepción llega con un pésimo arranque de torneo al mantenerse en el fondo de la tabla con cuatro unidades y dos derrotas consecutivas en calidad de local y visitante. No ha ganado en casa con un empate y un descalabro.

Por lo que todo apunta a que Colo Colo se lleve la victoria en su visita en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

Alineaciones Concepción vs Colo Colo

Posible alineación de Concepción:

César, Carrasco, Cáceres, Rodríguez, Véjar, Valencia, Rodríguez, Sandoval, Jara, Cavalleri, Larrivey

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán

1er Pronóstico Concepción vs Colo Colo: Gana Colo Colo⭐@1.83 por 1xBet

Como visitante en la Liga de Primera, el Cacique mantiene un estupendo paso con dos victorias y una derrota en tres partidos, siendo uno de los mejores equipos del campeonato con tres goles a favor y seis puntos de nueve posibles.

Mientras que Deportes no ha podido ganar ningún partido en casa al sumar un empate y una derrota con un punto de seis, con tan sólo cuatro goles concretados y 12 en contra en lo que va de campaña.

Los datos recientes respaldan un triunfo de Colo Colo en el campo del Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en Concepción, Chile.

2do Pronóstico Concepción vs Colo Colo: Over de 2.5 goles⭐@1.65 por 1xBet

Bajo el mando de Fernando Ortiz, Colo Colo se ha acostumbrado a ganar, pero no por más de dos goles en esta campaña, pese a su pésimo arranque de torneo. Aún así, recuperó terreno y cuenta con cuatro triunfos y una derrota en sus últimos cinco compromisos, siendo líder con 15 unidades.

Pese a su pésimo momento, Concepción cuenta con al menos un gol por partido con derrota y victoria a su favor. De local mantiene un paso que ha dejado mucho que desear sin ganar ningún duelo que los mantiene en el fondo del campeonato con tan sólo cuatro puntos.

Conforme a los resultados, es viable que el encuentro termine con más del 2.5 en la cancha de Rebolledo de Concepción.

3er Pronóstico Concepción vs Colo Colo: Ambos equipos si anotan ⭐ @1.62 por 1xBet

Pese a sus últimos resultados, Concepción se ha acostumbrado a anotar mínimo un gol por juego, aunque la problemática parte en que no ha podido ganar ningún partido en casa en lo que va de campaña. Y, en esta ocasión, enfrenta a un Colo Colo que llega inspirado tras cuatro triunfos en cinco duelos.

El plantel de Fernando Ortiz arrancó la temporada con muchas dudas en su accionar de juego, pero su equipo ha ido de menos a más y siguen demostrando su calidad en ofensiva con más de 10 goles concretados en la liga. Su efectividad en ofensiva es mayor al 70% de lo previsto tras su mal comienzo.

Los resultados de ambos clubes respaldan que los dos equipos anoten en la cancha del Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo en Concepción.