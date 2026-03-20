Colo Colo vs Coquimbo Unido: Pronóstico de Copa de la Liga | 21/03/2026

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Mejores apuestas Colo Colo vs Coquimbo Unido

Gana Colo Colo ⭐ @ 1.74 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.19 en 1xBet

Ambos equipos sí anotan⭐ @ 2.01 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de Colo Colo a Coquimbo.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Colo Colo vs Coquimbo Unido son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Arranca una nueva edición de la Copa de la Liga, donde Colo Colo recibe a un Coquimbo urgido de sacar resultados positivos tras su paso en el torneo local, sumando tan sólo nueve unidades en siete fechas.

El Cacique es el líder del torneo con 15 puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas en siete jornadas, siendo un equipo equilibrado en ataque y defensa con ocho goles a favor y cuatro en contra. Cuatro triunfos y una derrota en sus últimos cinco compromisos de liga es lo que suma el plantel de Fernando Ortiz.

Conforme a los números actuales, es viable una victoria de Colo Colo en el certamen copero.

Alineaciones Probables Colo Colo vs Coquimbo Unido

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán

Posible alineación de Coquimbo Unido:

Sánchez, Salinas, Gazzolo, Fernández, Cornejo, Camargo, Galani, Mundaca, Vadalá, Azúcar, Johansen

1er Pronóstico Colo Colo vs Coquimbo Unido: Gana Colo Colo⭐@ 1.74 por 1xBet

En cinco compromisos por la Liga de Primera, el plantel de Fernando Ortiz se mantiene con cuatro victorias y una derrota, siendo una de las mejores ofensivas del campeonato chileno al sumar ocho anotaciones en siete fechas disputadas.

La importancia recae en que el Cacique hace pesar su casa con tres triunfos y una derrota en cuatro encuentros. Mantiene su favoritismo por la calidad del argentino Maximiliano Romero, así como la calidad de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes tienen un porcentaje de efectividad por arriba del 80%.

Mientras que Coquimbo sigue con muchas dudas con tres derrotas y tan sólo dos triunfos en cinco partidos. Por lo que se respalda una victoria de Colo Colo en el Estadio Monumental David Arellano.

2do Pronóstico Colo Colo vs Coquimbo Unido: Más de 2.5 goles⭐ @ 2.19 por 1xBet

Se enfrentan dos clubes capaces de culminar con un marcador arriba de 2.5 goles en el Monumental. Aunque el Cacique convence más por su porcentaje de efectividad mayor al 70% en su ofensiva.

Por otro lado, Coquimbo anota mínimo un gol por juego, pese a una derrota o victoria en calidad de local o visitante. Sigue sin convencer a su afición con cuatro derrotas en siete fechas, donde su accionar como equipo se mantiene por debajo del 60% de efectividad, siendo una situación que ocupa al cuerpo técnico dirigido por Hernán Caputto.

Los resultados avalan a que ambos equipos terminen con la pizarra por arriba de 2.5 goles en Santiago de Chile.

3er Pronóstico Colo Colo vs Coquimbo Unido: Ambos equipos sí anotan⭐ @ 2.01 por 1xBet

Basado en los antecedentes recientes para los encuentros entre Colo Colo y Coquimbo Unido, la opción de “Ambos Equipos Anotan” es una posibilidad a considerar con respecto al encuentro de este fin de semana.

Históricamente, se ha llegado a una estimado aproximado al 63.33% para este tipo de compromisos. El equipo de la Cuarta Región viene de tener una temporada histórica en 2025, donde acumuló un total de 20 encuentros invicto y 16 triunfos consecutivos, lo que aumenta la posibilidad cercana de anotar en calidad de visitante.

El Cacique suele ser fuerte en el Monumental y un claro ejemplo fue el cierre del año pasado, luchando por meterse a copas internacionales, luego de quedar en la octava posición.

Por lo que es viable que los dos clubes culminen por sumar un gol por bando en la cancha de Santiago de Chile.