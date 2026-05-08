Colo Colo vs Concepción pronóstico: Triunfo del Cacique | 09/04/2026

+

Mejores apuestas Colo Colo vs Concepción

Gana Colo Colo ⭐ @ 1.57 en 1xBet

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.37 en 1xBet

Ambos equipos no anotan ⭐ @ 2.20 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Colo Colo vs Concepción son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más por la Copa de la Liga, donde Colo Colo será local ante un Deportes Concepción necesitado de una victoria tras sumar tres derrotas, un empate y una victoria en sus últimos cinco partidos de liga y copa.

Además, Concepción tuvo un pésimo arranque de torneo tras mantenerse en el fondo de la tabla con dos derrotas en 11 fechas disputadas en la Liga de Primera, incluyendo que es el último del Grupo 1, con tan sólo un punto en cuatro duelos.

Por lo que es inminente un triunfo de Colo Colo en la cancha del Monumental David Arellano.

Alineaciones Colo Colo vs Concepción

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul; Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán.

Posible alineación de Concepción:

César; Carrasco, Cáceres, Rodríguez, Véjar, Valencia, Rodríguez, Sandoval, Jara, Cavalleri, Larrivey.

1er Pronóstico Concepción vs Colo Colo: Gana Colo Colo@ 1.57 en 1xBet

En calidad de local, el Cacique se mantiene con buen paso con cuatro triunfos y dos derrotas en cuatro encuentros de liga y copa, siendo uno de los mejores equipos del campeonato con ocho tantos a favor y siete unidades de nueve posibles.

Mientras que Deportes tan sólo suma un punto tras un empate y tres derrotas en cuatro fechas disputadas. Situación que preocupa a la afición tras pasar por lo mismo en el torneo local, con dos victorias y siete descalabros en 11 jornadas.

Los datos recientes respaldan un triunfo de Colo Colo en el campo del Monumental David Arellano de Santiago de Chile.

2do Pronóstico Colo Colo vs Concepción: Menos de 2.5 goles@ 2.37 en 1xBet

Bajo el mando de Fernando Ortiz, Colo Colo se ha acostumbrado a ganar, pero no por más de dos goles en esta campaña, pese a su pésimo arranque de torneo. Aún así, recuperó terreno y cuenta con ocho victorias y tres derrotas en ocho jornadas por la liga local, siendo igualmente líder de su sector con siete puntos en la Copa de la Liga.

Pese a su pésimo momento, Concepción cuenta con mínimo con un gol por partido, incluyendo tres derrotas y un empate a su favor. En calidad de visitante, Deportes mantiene un paso que deja mucho de desear con dos triunfos y derrotas en siete fechas, situación que los mantiene en el fondo de su sector y de la tabla en la Liga de Primera.

Conforme a datos se mantiene que el marcador terminará con menos de 2.5 goles en Santiago de Chile.

3er Pronóstico Colo Colo vs Concepción: Ambos equipos no anotan @ 2.20 en 1xBet

Con respecto a los últimos resultados, Concepción no ha podido concretar al menos un gol en sus últimos cinco compromisos. La problemática parte en que tan sólo tiene dos victorias como visitante en lo que va de temporada. Y, en esta ocasión, se mide ante un Colo Colo que ha hecho pesar su casa con cuatro triunfos en seis fechas.

El plantel de Fernando Ortiz arrancó la temporada con muchas dudas en su accionar de juego, pero su equipo ha ido de menos a más y siguen demostrando su calidad en ofensiva con cinco goles a favor y dos en contra. Su efectividad en ofensiva es mayor al 70% al momento.

Los resultados respaldan que el marcador culminará con victoria 2-0 de Colo Colo a Concepción en el Monumental David Arellano.