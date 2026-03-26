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Mejores apuestas Chile vs Cabo Verde

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Más de 2.5 goles⭐ 2.00 en 1xBet

Ambos equipos sí anotan⭐1.83 en 1xBet

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La Roja de Nicolás Córdova, quien dirigió a la Sub20, debuta este 2026 ante Cabo Verde en un duelo neutral a celebrarse en el Eden Park de la Ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, en el marco de la jornada de amistosos internacionales de marzo.

El equipo sudamericano parte como el favorito por su puesto en la clasificación mundial de selecciones, siendo un nuevo comienzo tras no poder calificar al Mundial 2026 y pensar en armar un proyecto serio de cara a conseguir un boleto al centenario.

Se mide a un Cabo Verde calificado a la justa internacional por primera vez en su historia. Por lo que se respalda un triunfo de Chile fuera de casa.

Alineaciones Chile vs Cabo Verde

Posible alineación de Chile:

Vigouroux; Hormazábal, Kuscevic, Maripán, Suazo, Echeverría, Pizarro, Altamirano, Osorio, Cepeda y Brereton Díaz.

Posible alineación de Cabo Verde:

Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Stopira; Pina, Monteiro, Duarte; Mendes, Bebé, Jovane Cabral.

1er Pronóstico Chile vs Cabo Verde: Gana Chile⭐ 1.90 en 1xBet

Chile figura en el puesto 52 del escalafón mundial, quince posiciones por encima de Cabo Verde en el puesto 67. Pese a que el terreno se dispute en terreno neutral en Auckland, La Roja cuenta con mayor experiencia internacional, mejor plantel y motivación en dar una mejor imagen en este 2026.

El nivel de cada uno de los jugadores no tiene comparación. La Roja cuenta con un porcentaje superior al 80% en su ofensiva, por arriba de lo que puede llegar ofrecer un equipo como Cabo Verde en el terreno de juego.

Por lo que es viable que la selección chilena saque la victoria en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, como parte de los compromisos internacionales de marzo.

2do Pronóstico Chile vs Cabo Verde: Más de 2.5 goles⭐ 2.00 en 1xBet

Córdova ha convocado a un ataque comandado por Darío Osorio, Ben Benetton, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, Lucas Cepeda y Benjamín Chandía, que refleja la intención de ir probando variantes ofensivas y producir goles en un encuentro sin presión competitiva.

El equipo se mantiene con una efectividad por arriba del 70% en su ataque y cinco de sus delanteros tienen la calidad de concretar mínimo un gol por uno o dos más juegos, pues son excelentes jugadores en sus clubes.

Conforme a los últimos resultados es viable una victoria de Chile en su debut con nuevo proyecto en 2026 y previo al arranque del mundial.

3er Pronóstico Chile vs Cabo Verde: Ambos equipos sí anotan ⭐ 1.83 en 1xBet

Chile se ha caracterizado por ser una ofensiva imponente, pero que ha dejado mucho que desear en las últimas eliminatorias a las copas del mundo. Uno de los referentes es el delantero del Midtjylland, Darío Osorio, quien cuenta con una oportunidad alta de anotar por su excelente juego y nivel en el futbol de Dinamarca.

El chileno comenzó la temporada con una buena efectividad en el ataque del plantel danés, con cuatro anotaciones y cuatro asistencias consecutivas en 21 encuentros de la Superliga. Representa un promedio de 0.57 goles por partido.

Por otro lado, el combinado caribeño se mantuvo como una de las mejores ofensivas en la última eliminatoria de la Concacaf con 13 goles a favor, dejando fuera a selecciones como: Trinidad y Tobago y Bermudas.

Dejó en el camino del repechaje mundialista a Jamaica, quienes se quedaron a un punto de conseguir el boleto directo.

Por lo que sus últimos compromisos avalan que ambos planteles terminen con un más de 2.5 goles en el Eden Park.