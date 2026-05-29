Brasil vs Panamá Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 31/05/26

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Mejores apuestas Brasil vs Panamá

Total de goles (Más/Menos): Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.36 en 1xBet

Ambos equipos anotan (BTTS): Sí ⭐ @ 2.40 en 1xBet

Brasil gana con hándicap de -2 ⭐ @ 1.86 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Brasil 4-1 Panamá

Brasil 4-1 Panamá Predicción de goleadores: Brasil: Matheus Cunha x2, Raphinha, Vinícius Júnior; Panamá: Ismael Díaz

La pentacampeona del mundo, Brasil, confía en recuperar su trono en la cumbre del fútbol mundial en el torneo que se avecina. Siguen siendo el país más laureado de la historia, pero su última corona se remonta ya a 2002. Ahora, 24 años después, la Canarinha busca conquistar el planeta de nuevo, esta vez bajo la batuta de Carlo Ancelotti.

Brasil tiene programados dos amistosos de preparación: uno contra Egipto la próxima semana y este choque de fin de semana ante Panamá. Los locales han cosechado resultados un tanto irregulares bajo el mando del técnico italiano, pero la afición confía en que los devuelva al lugar que les corresponde.

Los pentacampeones presumen de una plantilla increíblemente talentosa, liderada sobre el papel por Neymar. Sin embargo, el astro brasileño no estará disponible las próximas tres semanas debido a una lesión en la pantorrilla. Aun así, hay fondo de armario de sobra en la convocatoria. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Marquinhos tampoco formarán parte de la expedición, ya que todavía arrastran compromisos con sus respectivos clubes.

Por su parte, Panamá llega con muchísima ilusión por ponerse a prueba de cara a la gran cita global. Los Canaleros disputarán la segunda fase final de un Mundial en su historia tras sorprender a propios y extraños en la fase de clasificación. Mostraron un nivel sensacional en la eliminatoria, ganando siete de sus diez compromisos.

Con rivales de la talla de Ghana, Croacia e Inglaterra esperándolos en el grupo, Panamá necesitará encontrar la forma de poner en aprietos a Brasil para llegar lo mejor preparados posible a lo que se viene.

Alineaciones Probables Brasil vs Panamá

Posible alineación del Brasil:

Alisson; Wesley, Bremer, Pereira, Sandro; Guimarães, Casemiro; Raphinha, Henrique, Vinícius Júnior; Cunha.

Posible alineación del Panamá:

Mejía; Murillo, Córdoba, Escobar, Blackman; Carrasquilla, Godoy, Davis; Bárcenas, Díaz, Fajardo.

Las mejores apuestas Brasil vs Panamá

1er Pronóstico Brasil vs Panamá: Total de goles (Más/Menos): Más de 2.5 goles @ 1.36 en 1xBet

Un ataque brasileño demasiado poderoso como para ignorarlo

La parcela ofensiva de Brasil es la envidia de medio mundo. Cuentan con varios de los futbolistas más desequilibrantes que compiten en las principales ligas de Europa. Incluso con ausencias de peso, lo lógico es que los jugadores disponibles den un golpe sobre la mesa en estos amistosos. Además, todos saldrán al campo con el cuchillo entre los dientes para impresionar a Ancelotti y ganarse un puesto en el once titular para el torneo.

Los dos últimos compromisos internacionales de Brasil en el parón de marzo superaron la barrera de los dos goles en total. La Seleção ha firmado nueve dianas en sus cinco partidos más recientes, lo que deja un promedio de 1.8 goles por encuentro. En paralelo, el último partido de Panamá frente a Sudáfrica también nos deparó un marcador abultado con más de dos tantos.

Esto ha ocurrido en dos de los últimos cinco choques del combinado visitante y en tres de los últimos cinco de Brasil. Mirando el historial entre ambos, dos de los tres enfrentamientos directos de su historia superaron la línea establecida. Con estos datos sobre la mesa y viendo los diamantes que Ancelotti tiene a su disposición en ataque, todo apunta a un partido bastante movido en las áreas.

2ºPronóstico Brasil vs Panamá: Ambos equipos anotan (BTTS): Sí @ 2.45 en 1xBet

Panamá no se achica de cara a portería

Aunque se prevé una noche muy productiva para el ataque de Brasil, su retaguardia no despierta tanta certeza. Ancelotti no podrá contar con sus dos centrales más fiables, Magalhães y Marquinhos. Esta situación la podría aprovechar el cuadro visitante para hacer daño, especialmente armando contragolpes rápidos.

Un dato muy a tener en cuenta para tus pronósticos en esta casa de apuestas u operador de confianza es que Brasil solo ha mantenido su portería a cero en uno de sus últimos cinco partidos. Concedieron siete goles en ese lapso, encajando tres de ellos en un solo encuentro contra Japón. Esto debería dar alas a los pupilos de Thomas Christiansen para buscar la portería contraria este domingo por la noche.

A Panamá no le tiemblan las piernas de cara al gol; han visto portería en siete ocasiones durante sus últimos cinco partidos. Los Canaleros se quedaron sin marcar en solo uno de esos compromisos, demostrando una notable efectividad en el último tercio del campo. Ya le causaron problemas a la zaga brasileña en su último cara a cara, y perfectamente podrían repetir la gesta aquí.

3er Pronóstico Brasil vs Panamá: Brasil gana con hándicap de -2 @ 2.10 en 1xBet

La calidad de la Canarinha pesa demasiado en casa

Es un hecho que los locales tienen dinamita de sobra para superar a Panamá en el marcador, y más aún con el empuje de una afición que apretará con fuerza en el Maracaná. Esto nos hace pensar que Brasil logrará desarbolar la defensa panameña en varias ocasiones en su camino hacia el triunfo. No olvidemos que la Seleção ya le endosó un rotundo 4-0 a Panamá en un amistoso disputado en 2014.

Los visitantes solo han perdido uno de sus últimos diez partidos internacionales, una racha que les da motivos para soñar con competir de tú a tú en este amistoso. No obstante, el talento puro de Brasil es indiscutible, a pesar de haber tropezado en dos de sus últimas cinco presentaciones. Su actuación más reciente se saldó con un sólido 3-1 ante Croacia, una selección que no es precisamente una perita en dulce en el panorama internacional.

Al no haber perdido jamás contra Panamá, cuesta imaginar otro escenario que no sea una victoria local este domingo. Brasil se ha llevado el triunfo en dos de los tres enfrentamientos históricos, mientras que el más reciente terminó en tablas. Sin embargo, con los puestos para el Mundial en juego y la necesidad de ganarse el sitio, los locales saldrán a morder y es muy probable que castiguen con dureza a su rival.