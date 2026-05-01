Arsenal vs Fulham Pronóstico y Apuestas Premier League | 02/05/26

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Mejores apuestas Arsenal vs Fulham

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Arsenal 1-0 Fulham

Arsenal 1-0 Fulham Pronóstico de goleadores: Arsenal: Kai Havertz

Este encuentro llega justo en medio de la eliminatoria de semifinales de la Champions League que enfrenta al Arsenal contra el Atlético de Madrid. Los "Gunners" siguen codo con codo con el Manchester City en la carrera por la Premier League. La victoria por 1-0 ante el Newcastle el pasado fin de semana puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en competiciones domésticas que les hizo mucho daño.

Por su parte, el Fulham viene de vencer 1-0 al Aston Villa en su última salida. Ese resultado reavivó las esperanzas de los "Cottagers" de alcanzar puestos europeos, habiendo perdido solo uno de sus últimos cinco compromisos ligueros. Sin embargo, tienen una asignatura pendiente con el gol: no marcan como visitantes desde su victoria por 3-1 ante el Sunderland en febrero.

Alineaciones Probables Arsenal vs Fulham

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Zubimendi, Madueke, Odegaard, Trossard, Havertz.

Posible alineación del Fulham:

Leno, Castagne, Bassey, Andersen, Robinson, Lukic, Berge, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez.

Las mejores apuestas Arsenal vs Fulham

1er Pronóstico Arsenal vs Fulham: Primera parte - Menos de 0.5 goles @ 3.125 en 1xBet

Un derbi de ritmo lento al inicio

Todo apunta a que presenciaremos un duelo muy cerrado. Se espera que el Arsenal lleve la batuta y dicte el ritmo, pero el cansancio tras el viaje intermedio a Madrid podría pasarles factura.

No son muchos los efectivos de ataque de Arteta que llegan en racha; los Gunners no han marcado más de un gol en ninguno de sus últimos cinco partidos nacionales. Además, promedian apenas 0.82 goles en la primera mitad cuando juegan en casa en la Premier League.

El Fulham también suele ser más productivo en el último tercio tras el descanso. Solo han anotado cinco goles en liga antes del intermedio en sus desplazamientos en toda la temporada, lo que representa apenas el 31% de su botín total fuera de casa.

Teniendo esto en cuenta, vemos valor en buscar que la primera parte termine sin goles.

2ºPronóstico Arsenal vs Fulham: Menos de 2.5 goles @ 2.073 en 1xBet

Pocos goles en el Emirates

Dado que un empate no le sirve de nada al Arsenal, es probable que el partido se abra tras el paso por vestuarios. Aun así, cuesta visualizar un escenario de muchos goles.

El equipo de Mikel Arteta generó apenas 0.49 xG (goles esperados) contra el Newcastle el pasado fin de semana. Aunque se llevaron los puntos, no fue precisamente la respuesta arrolladora que se esperaba tras la derrota ante el City seis días antes. Sus últimos cinco partidos de Premier han promediado apenas 2 goles por encuentro.

La tendencia del Fulham también es al "under". Seis de sus siete partidos anteriores en todas las competiciones terminaron con dos goles o menos, y cinco de ellos arrojaron marcadores de 0-0 o 1-0. El conjunto de Marco Silva es capaz de plantear un partido muy frustrante para la ofensiva local. Apostar por el "Menos de 2.5 goles", con una probabilidad implícita del 50%, nos parece la opción más inteligente.

3er Pronóstico Arsenal vs Fulham: Gana Arsenal y Ambos marcan (No) @ 2.25 en 1xBet

Los Gunners sacarán una victoria vital

En el Arsenal confían en que tanto Kai Havertz como Eberechi Eze se recuperen de sus molestias físicas para ser de la partida. Contar con fondo de armario será crucial para desatascar el encuentro, y Arteta tiene un rompecabezas importante en la rotación debido al calendario.

Ahora mismo, cada partido es una final para los del norte de Londres. A pesar de un bache preocupante en su juego, han sabido hacerse fuertes en su feudo, sumando ocho victorias en sus últimos diez partidos en el Emirates.

El Fulham, en cambio, sufre lejos de su estadio: solo tres equipos han sumado menos puntos como visitantes en esta Premier. Además, apenas han rascado un punto en sus siete visitas a equipos que ocupan actualmente el "Top 8".

Siendo que el equipo de Arteta ha ganado el 47% de sus partidos en casa manteniendo su portería a cero, apostar por este mercado con una probabilidad implícita del 44.4% ofrece un valor muy interesante en esta casa de apuestas.