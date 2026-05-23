AC Milan vs Cagliari Pronóstico y Apuestas Serie A | 24/05/26

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Mejores apuestas AC Milan vs Cagliari

Más de 2.5 goles totales ⭐ @ 1.75 en 1xBet

Ambos equipos marcan: Sí ⭐ @ 2.17 en 1xBet

Christopher Nkunku marca en cualquier momento ⭐ @ 2.30 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: AC Milan 2-1 Cagliari

AC Milan 2-1 Cagliari Pronóstico de goleadores: AC Milan: Christopher Nkunku, Christian Pulisic; Cagliari: Michel Adopo

Para lo que se espera de ellos, el AC Milan ha sufrido bastante en la segunda mitad de la temporada de la Serie A. Desde que vencieron a su eterno rival y campeón del Scudetto, el Inter de Milán, por 1-0, los Rossoneri solo han ganado tres de sus últimos 9 partidos de liga.

Rompieron una racha de tres partidos sin ganar con una victoria por 2-1 ante el Genoa en la última jornada disputada en el Stadio Luigi Ferraris. El Milan aún puede terminar en segunda posición, pero también podría caer hasta la sexta plaza si pierde aquí y otros resultados no le acompañan.

El Cagliari, por el contrario, ha evitado el descenso por muy poco. Los Isolani ocupan la 16ª posición con 40 puntos tras vencer al Torino por 2-1 la semana pasada. El equipo de Fabio Pisacane remontó un gol en contra con dos tantos en la primera parte.

Esa victoria fue la primera en tres partidos y solo la décima en total en lo que va de temporada de la Serie A. Lo más alto que puede terminar el Cagliari es en la 13ª posición, lo que requeriría superar al Parma y que otros resultados salgan a su favor.

El Milan se juega una plaza en la Champions League. Un empate no le garantiza el billete para la máxima competición de clubes de Europa; solo una victoria dejará satisfechos a Massimiliano Allegri y compañía. Deberían ser capaces de brindar a San Siro un triunfo en esta última jornada.

Alineaciones Probables AC Milan vs Cagliari

Posible alineación del AC Milan:

Maignan, Pavlovic, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Nkunku, Pulisic, Leao

Posible alineación del Cagliari:

Caprile, Obert, Dossena, Mina, Ze Pedro, Folorunsho, Deiola, Gaetano, Palestra, Adopo, Esposito

Las mejores apuestas AC Milan vs Cagliari

1er Pronóstico AC Milan vs Cagliari: Más de 2.5 goles totales @ 1.75 en 1xBet

San Siro será testigo de un partido con goles

El AC Milan pasó por una mala racha de seis partidos con una sola victoria. Luego viajaron a Genoa con la necesidad imperiosa de ganar para aumentar sus opciones de asegurar un puesto en la Champions League, y marcaron dos goles en la segunda mitad para llevarse los tres puntos. Además, vieron portería por partida doble ante el Atalanta en una derrota 3-2.

A lo largo de 37 partidos de liga, 16 de ellos han superado la línea de más de 2.5 goles totales en el caso del Milan, incluidos sus dos últimos encuentros. Para el Cagliari, 18 partidos han superado esa misma barrera.

Los visitantes han visto cómo tres de sus últimos cinco partidos superaban los 2.5 goles, incluida su victoria por 2-1 sobre el Torino. Con Michel Adopo y Sebastian Esposito liderando el ataque, el Cagliari puede inquietar a la defensa local.

Al Milan le separa una victoria de sellar su pase a la Champions League. Una derrota podría mandarlo a la Europa League. Estarán hambrientos de goles, al igual que un Cagliari que no se juega nada más que el orgullo en San Siro.

2ºPronóstico AC Milan vs Cagliari: Ambos equipos marcan: Sí @ 2.17 en 1xBet

Ambos equipos tienen papeletas para encajar gol

Ambos equipos han visto puerta en los dos últimos partidos del Milan. Sin embargo, ninguno de los cinco anteriores registró goles en ambas porterías. El Milan también ha marcado en siete de sus últimos 10 partidos en San Siro.

Los locales estuvieron brillantes en defensa en la primera mitad de la temporada, pero se han mostrado muy blandos en los últimos meses. El Cagliari ha promediado 0.90 goles por partido como visitante en sus 17 salidas de este curso.

Ambos conjuntos han marcado en sus últimos seis enfrentamientos directos en todas las competiciones. La única excepción fue la victoria del Milan por 1-0 a domicilio ante el Cagliari en el partido de la primera vuelta a principios de este año.

El Cagliari ha visto puerta exactamente una vez en cada una de sus últimas cuatro visitas oficiales a San Siro. Se espera que prolonguen esa racha a cinco partidos contra un Milan al que le ha costado horrores dejar la portería a cero en las últimas semanas.

3er Pronóstico AC Milan vs Cagliari: Christopher Nkunku marca en cualquier momento @ 2.30 en 1xBet

Nkunku llega en un estado de forma brillante

Christopher Nkunku ha tenido una primera temporada discreta en Italia. Ha marcado ocho goles y ha dado tres asistencias en 34 partidos con el Milan.

Sin embargo, el delantero centro está brillando con luz propia en las últimas jornadas. Desperdició dos ocasiones magníficas en la segunda parte contra el Atalanta en San Siro antes de provocar y transformar un penalti en el tiempo de descuento. Ese fue el segundo gol de consolación del Milan en la derrota por 3-2.

Volvió a provocar otra pena máxima contra el Genoa en la última jornada y la convirtió posteriormente para ver puerta por segundo partido consecutivo. Nkunku podría marcar ahora en tres partidos seguidos con los Rossoneri por primera vez.

El jugador de 28 años rebosa confianza. El Cagliari es el rival perfecto para que prolongue su racha goleadora. Cuenta con que el francés marque las diferencias en su feudo.