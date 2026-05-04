Apostar por Harry Kane como máximo goleador de la UCL aún tiene valor

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Harry Kane, del Bayern, está a solo dos goles de Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro de la Champions. ¿Será capaz de arrebatarle el trono en la vuelta de semifinales?

El "Huracán" Kane ha visto puerta en sus últimos seis partidos consecutivos de Champions League. Si el Bayern logra remontar la mínima ventaja del PSG, el delantero inglés será la pieza clave del esquema bávaro.

Mercado de Máximo Goleador Champions League 2025-26 Cuota ⭐ Kylian Mbappé 1.70 Harry Kane 2.10 Khvicha Kvaratskhelia 75.00 Julián Álvarez 100.00

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

👟Kylian Mbappé sigue en la pole por la Bota de Oro de la UCL

La batalla por ser el máximo artillero de la Champions League podría no decidirse hasta el último minuto de la final. Kylian Mbappé lidera actualmente la clasificación con 15 goles, promediando una cifra espectacular de 1.48 goles por cada 90 minutos con el Real Madrid. Su ratio de un gol cada 61 minutos es, con diferencia, muy superior al de cualquier otro aspirante al galardón.

En total, el astro francés ha registrado 16 participaciones directas en goles en sus 11 apariciones en Champions esta temporada vistiendo la camiseta blanca. Su estado de forma en LaLiga ha sido igualmente arrollador, con 24 dianas en 28 partidos, promediando una contribución de gol por encuentro en el campeonato doméstico.

Aunque el internacional francés corre el riesgo de no jugar la final si su equipo cae eliminado, sigue en una posición de privilegio para asegurar el trofeo. Su rival más cercano, Harry Kane, necesita anotar dos goles más para igualar la marca de Mbappé.

🥊Harry Kane es el único retador realista

Tras una temporada 2024/25 algo más discreta para sus estándares, Kane ha vuelto a su mejor versión en esta campaña 2025/26. El delantero del Bayern de Múnich suma 33 goles en 28 partidos de Bundesliga en lo que va de curso.

En la Champions League, sus números son de auténtico 'killer': 13 goles en 12 partidos, sumando un total de 15 contribuciones de gol para el conjunto alemán. Kane ya demostró su olfato goleador al marcar en la derrota del Bayern por 5-4 ante el PSG en el partido de ida de las semifinales en Francia.

El Bayern necesita al menos dos goles para ganar la eliminatoria en el Allianz Arena, o un gol para forzar la prórroga. Hay razones de peso para creer que Kane verá puerta una o más veces la próxima semana:

Especialista desde los once metros: El capitán de Inglaterra es el lanzador de penaltis designado del Bayern. Cualquier pena máxima otorgada a los locales será una oportunidad de oro para Kane desde el punto de cal.

El capitán de Inglaterra es el lanzador de penaltis designado del Bayern. Cualquier pena máxima otorgada a los locales será una oportunidad de oro para Kane desde el punto de cal. Contexto de partido abierto: Dado que ninguno de los dos equipos suele especular con planteamientos defensivos, se espera un choque de ida y vuelta que podría forzar faltas desesperadas y errores en el área.

Kane abrió el marcador contra el PSG en la ida y fue el segundo jugador más eficiente en cuanto a goles esperados (xG), con una cifra de 1.06. Solo Ousmane Dembélé, con 1.46 xG, superó la producción ofensiva de Kane el pasado martes. Además, el experimentado ariete tuvo tres disparos a puerta y no desperdició ninguna de las denominadas "ocasiones claras".

Si el Bayern avanza a la final para enfrentarse al Atlético o al Arsenal, Kane dispondría de 90 minutos adicionales para sumar a su cuenta. Actualmente promedia 1.23 goles por cada 90 minutos en esta edición de la Champions. Si el Bayern elimina al PSG, el análisis estadístico sugiere que es muy probable que Kane, al menos, comparta el galardón con Mbappé.

🌌Kvaratskhelia (PSG) parece una opción muy remota

El extremo del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, ha sido uno de los jugadores más destacados de "Les Parisiens" en esta UCL. El jugador de 25 años ya brilló en el Nápoles, pero ha elevado su nivel bajo la disciplina del actual campeón de la competición.

Kvaratskhelia ha anotado 10 goles en 14 partidos, sumando 15 contribuciones de gol en este periodo. Promedia 0.93 goles por cada 90 minutos en el torneo.

Sin embargo, la realidad es que el internacional georgiano está a cinco goles de Mbappé. Es sumamente improbable que anote cinco o seis goles en los dos partidos que le quedan, como máximo, en el torneo. Los mercados de apuestas le otorgan apenas un 2.44% de probabilidad de alcanzar la cifra de Mbappé; para lograrlo, tendría que triplicar su promedio goleador actual.

🔭Julián Álvarez (Atleti) ofrece el mayor valor entre los "outsiders"

Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, podría ser la opción más intrigante para aquellos que buscan una cuota alta. Al igual que Kvaratskhelia, está a cinco goles de Mbappé, tras haber marcado de penalti en la ida contra el Arsenal.

El argentino cuenta con una precisión de tiro del 49%, muy superior a la del georgiano (36%). Si el Atlético necesita volcarse al ataque en el Emirates Stadium para dar la vuelta a la eliminatoria, la "Araña" es el candidato número uno para castigar a los Gunners.

El único inconveniente es su estado físico. El delantero fue sustituido por lesión a falta de 13 minutos para el final del partido de ida. Aunque el "Cholo" Simeone confía en que podrá contar con él para la vuelta, su disponibilidad real dependerá de la evolución de su problema en el tobillo en los próximos días.