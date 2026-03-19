La tendencia goleadora de la Real Sociedad genera apuestas de valor

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Los partidos de la Real Sociedad han ofrecido muchos goles esta temporada. ¿Vale la pena apostar a que la tendencia continúe mientras luchan por la clasificación europea? Pellegrino Matarazzo ha revitalizado al club vasco desde que asumió el cargo en diciembre. Llegan a este partido clave contra el Villarreal llenos de confianza.

Mercados de la Real Sociedad

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Villarreal vs Real Sociedad - Más de 2.5 goles 1.832 Mikel Oyarzabal marcará en cualquier momento vs Villarreal 2.75 Final de la Copa del Rey - Ambos equipos anotarán 1.87

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Goles a raudales marcan el resurgimiento de la Real Sociedad

La Real Sociedad generaba ocasiones de gol durante la primera mitad de la temporada. Sin embargo, con Sergio Francisco, les resultó difícil convertirlas en resultados. Los problemas defensivos eran evidentes y estaban en el puesto 16 cuando Matarazzo asumió el mando.

Tras 15 partidos en todas las competiciones con el primer entrenador estadounidense en LaLiga, la Real Sociedad ha hecho grandes progresos. Con solo dos derrotas en ese período, han escalado hasta el séptimo puesto en la máxima categoría española. También tienen una final de la Copa del Rey que disputar contra el Atlético de Madrid el próximo mes.

Matarazzo ha conseguido sacar provecho de sus opciones ofensivas. Los fichajes de verano Carlos Soler y Gonçalo Guedes han comenzado a asentarse. Este último anotó un doblete el fin de semana pasado contra Osasuna, elevando su cuenta a 8 goles en liga esta campaña.

La Real Sociedad ha anotado al menos una vez en todos sus partidos bajo la dirección del exentrenador del Stuttgart. Su racha goleadora se extiende a 18 partidos en total. Sin embargo, los problemas defensivos persisten. Ambos equipos han anotado en 23 de sus 28 partidos de liga esta temporada y 17 de ellos produjeron al menos tres goles en total.

Estas tendencias han sido aún más claras desde el cambio de entrenador. En LaLiga, nueve de sus últimos 10 encuentros han visto a ambos equipos anotar. Ocho de ellos ofrecieron al menos tres goles.

¿Continuará la tendencia goleadora de la Real?

Dadas estas cifras, sorprende que las casas de apuestas no hayan reducido drásticamente las cuotas de goles en los partidos de la Real Sociedad. Los apostadores pueden respaldar más de 2.5 goles cuando se enfrenten al Villarreal este fin de semana, con una probabilidad implícita del 55.6%.

Eso parece ofrecer un gran valor, particularmente dado el carácter de alta puntuación de los partidos de la Real contra los equipos grandes. Han enfrentado a los dos grandes clubes de Madrid en sus últimos 5 encuentros. Cada uno de esos partidos vio a ambos equipos anotar y produjo cinco goles en total.

La Real Sociedad también venció al Barcelona 2-1 con el nuevo entrenador. Tuvieron algo de suerte en esa ocasión, permitiendo 3.68 xG a lo largo de los 90 minutos. Sin embargo, el gol de Mikel Oyarzabal los encaminó hacia una excelente victoria.

Oyarzabal ha mejorado durante esta nueva etapa. Ha anotado en cada una de sus últimas tres apariciones, alcanzando los 12 goles en LaLiga. El internacional español destaca como una fuerte apuesta para anotar en cualquier momento en el Estadio de la Cerámica.

Tras el parón internacional, la atención se centrará en la final de la Copa del Rey de abril. La mentalidad ofensiva de la Real Sociedad sugiere que intentarán llevar la iniciativa contra el Atlético de Madrid.

Ese enfoque contribuyó a que ambos equipos anoten en sus 17 partidos contra los actuales 12 mejores rivales en LaLiga. Suelen tener más problemas contra equipos más defensivos, situados cerca del fondo de la tabla.

Con los goles fluyendo en muchos de los recientes partidos del Atleti, esto promete ser un espectáculo entretenido. Apostar a que ambos equipos marcan en Sevilla parece ofrecer un valor real.