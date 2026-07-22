Manchester City: la opción con más valor para ganar la Premier League

Los problemas por lesión en la defensa del Arsenal podrían tambalear los cimientos que lo llevaron al éxito la temporada pasada. Esto abre de par en par la puerta al Man City.

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El campeón de liga dejó su portería a cero en 19 ocasiones el curso pasado, la mejor cifra del campeonato. Sin embargo, las bajas de piezas clave en la retaguardia podrían descarrilar su defensa del título.

Ganador de la Premier League Cuota Arsenal 2.555 Manchester City 3.450

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La solidez defensiva del Arsenal se somete a un examen temprano

Cualquier argumento para apostar por el City parte de una premisa muy sencilla: solo se convierte en la opción con más valor (value pick) si el Arsenal mantiene una cuota más baja.

El atractivo de los Gunners es bastante evidente tras una campaña 2025/26 sustentada en el control defensivo. El conjunto de Mikel Arteta encajó solo 27 goles, dejó su portería a cero en 19 partidos y ganó 17 sin recibir un solo tanto (un 45% del total) la pasada temporada.

Por todo esto, cualquier contratiempo temprano en la zaga resulta mucho más crítico para el Arsenal que para la mayoría de sus rivales por el título. William Saliba disputó 31 partidos (30 como titular) en la última Premier League, dejando la portería a cero en el 52% de ellos.

Existe una posibilidad real de que sus problemas en la espalda lo mantengan alejado de los terrenos de juego durante un tramo importante en este inicio de campeonato. Se desconoce el alcance exacto de la lesión y el tiempo estimado de baja, por lo que todavía no debemos plantear esto como una crisis confirmada a largo plazo.

Sin embargo, el vigente campeón iniciará la defensa del título sin el hombre que ha sido el pilar fundamental de su contundencia defensiva. Con Saliba en el campo, el Arsenal ha ganado el 68,7% de sus partidos de liga desde su debut en la 2022/23, frente a un escaso 47.6% cuando ha estado ausente.

Por tanto, conviene analizar la cuota del Arsenal con cierta cautela, incluso si terminan demostrando que siguen siendo el mejor equipo del torneo. Sus opciones de título dependen enormemente de mantener la continuidad en la línea defensiva y cualquier desajuste inmediato haría difícil justificar que el Manchester City no tome la delantera. Además, Ben White y Jurrien Timber también son duda para el arranque liguero tras arrastrar problemas físicos desde el final del curso anterior.

Un calendario inicial de curvas

El Arsenal no tiene margen para permitirse un arranque lento. El 16 de agosto disputará la Community Shield precisamente contra el City, una prueba de fuego para medirse ante el rival que, con toda probabilidad, le discutirá la liga. Perder en el Principality Stadium no le costará demasiado a los Gunners, pero sí podría sacar a la luz ciertas debilidades.

El campeón debuta en la Premier recibiendo en casa al recién ascendido Coventry City, antes de afrontar un tramo exigente contra Aston Villa, Chelsea y Sunderland. Se trata de un calendario complicado de por sí, pero se vuelve aún más peliagudo si el Arsenal llega a esas citas buscando todavía la cohesión defensiva.

El inicio de campeonato para el City parece un poco más amable desde la perspectiva de las apuestas a largo plazo. Arrancan en casa ante el Bournemouth, seguido de salidas a los campos de Crystal Palace y Manchester United, con un compromiso como local frente al Coventry entre medias.

Old Trafford supondrá un examen riguroso, pero el equipo de Enzo Maresca tiene una buena oportunidad para ganar inercia antes de esa cita. Los enfrentamientos más recientes cobran importancia porque demuestran que esta rivalidad ya no cae de un solo lado: los Cityzens se impusieron al Arsenal por 2-1 en el duelo liguero de abril, habiendo ganado antes por 2-0 en la final de la EFL Cup en marzo.

El City ha logrado cambiar la dinámica en esta rivalidad directa durante la primera mitad de 2026, tras un par de años de dominio Gunner. Todo apunta a que ambos volverán a luchar mano a mano por el título. Estos primeros duelos podrían mover las cuotas en el mercado, especialmente si las dudas defensivas del Arsenal afectan a su ritmo de competición desde el inicio.

El City ofrece una alternativa cargada de valor

Los argumentos a favor de que el City gane la liga son suficientemente sólidos por sí solos. Enzo Maresca asume el banquillo con los riesgos habituales que conlleva un periodo de transición técnica. Sin embargo, no parte desde cero: el técnico italiano ya trabajó como segundo de Pep Guardiola en la temporada del triplete, por lo que existe cierta continuidad tras el cambio de entrenador.

Maresca toma las riendas de una plantilla repleta de talento ofensivo. El City firmó 77 goles en liga el año pasado con un xG (goles esperados) de 70.96. Incluso tras el cierre de la era Guardiola, esos números reflejan a un equipo plenamente capacitado para pelear por el campeonato.

Erling Haaland es el verdadero motor de la candidatura del City al título. El noruego registró 27 goles y 8 asistencias en 35 partidos de Premier League el curso pasado. Con semejantes cifras sobre la mesa, el City no necesita que el resto del bloque funcione a la perfección: mientras él mantenga ese nivel de cara a puerta, estarán metidos de lleno en la pelea.

La disponibilidad de Rodri reforzará aún más la medular tras una campaña con menor carga de minutos en liga. El centrocampista español ha recuperado su mejor versión en la Copa del Mundo, donde acabó levantando el trofeo y logrando el Balón de Oro del torneo. Además, Maresca contará con el flamante fichaje Elliott Anderson, destinado a dar mayor empaque al centro del campo.

Todo esto convierte al City en un pronóstico sumamente atractivo con las cuotas actuales. El Arsenal debe resolver cuanto antes sus problemas en defensa si quiere mantener la línea de la temporada pasada; si no logra recomponer la zaga, podría quedarse corto y permitir que el City tome ventaja. Y si Rodri y Haaland están a su máximo nivel, va a ser muy difícil contener al conjunto de Mánchester.